Ultimele articole

 

AcasăUTILEVremea în România, joi, 12 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe...

Vremea în România, joi, 12 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
88
Less than 1 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, joi, 12 martie 2026, temperaturi cuprinse între 0°C în Pitești (Argeș) și 0°C în Pitești (Argeș). Municipiul București va fi marcat de , cu 0°C dimineața și 0°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru joi, 12 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 0°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești 0°C 0°C ☀️ Cer senin 0 km/h
Articolul precedent
Noul medicament pentru menopauză aprobat în UK ar putea ajunge și în România
Articolul următor
Horoscop joi, 12 martie 2026 – dragoste, lifestyle și wellbeing pentru toate zodiile
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Horoscop joi, 12 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Energiile acestei zile de joi aduc o atmosferă de reconectare profundă cu propria feminitate și cu cei dragi. Este momentul perfect să îți asculți...

Sfaturi practice pentru a selecta adidași care nu provoacă...

Alegerea unei perechi de sneakerși se transformă adesea într-o decizie pur estetică, ignorând complet impactul pe care îl poate avea asupra sănătății. Mulți bărbați...

Horoscop miercuri, 11 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Miercuri, 11 martie 2026, ne aduce o energie blândă, perfectă pentru a ne reconecta cu propria feminitate și cu dorințele sufletului nostru. Astrele ne...

Vremea în România, miercuri, 11 martie 2026 – Prognoză...

Meteorologii anunță pentru mâine, miercuri, 11 martie 2026, temperaturi cuprinse între 0°C în Pitești (Argeș) și 0°C în Pitești (Argeș). Municipiul București va fi...