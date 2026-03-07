Ultimele articole

 

Vremea în România, duminică, 8 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe...

Vremea în România, duminică, 8 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
5 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, duminică, 8 martie 2026, temperaturi cuprinse între -2°C în Bacău (Bacău) și 17°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu 1°C dimineața și 12°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru duminică, 8 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Arad
🏙️ Arad 4°C 16°C ☀️ Cer senin 10 km/h
🏙️ Ineu 2°C 16°C ☀️ Cer senin 13 km/h
📍 Caraș-Severin
🏙️ Reșița 2°C 16°C ⛅ Parțial noros 8 km/h
🏙️ Caransebeș 2°C 17°C ☁️ Noros 13 km/h
📍 Timiș
🏙️ Timișoara 4°C 16°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Lugoj 3°C 16°C ☀️ Cer senin 16 km/h
🏙️ Sânnicolau Mare 2°C 16°C ☀️ Cer senin 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Constanța
🏙️ Constanța 2°C 8°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Mangalia 1°C 8°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Năvodari 2°C 8°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Tulcea
🏙️ Tulcea -0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Babadag 1°C 11°C ☁️ Noros 7 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bihor
🏙️ Oradea 3°C 17°C ☀️ Cer senin 18 km/h
🏙️ Salonta 1°C 16°C ☀️ Cer senin 10 km/h
📍 Satu Mare
🏙️ Satu Mare 1°C 15°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Carei 0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Maramureș
🏙️ Baia Mare 2°C 16°C ⛅ Parțial noros 10 km/h
🏙️ Sighetu Marmației 1°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Borșa 1°C 10°C ☁️ Noros 16 km/h
Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 11°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Suceava
🏙️ Suceava -1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Fălticeni -1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 9°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești -1°C 12°C 🌫️ Ceață 14 km/h
🏙️ Curtea de Argeș -2°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Brăila
🏙️ Brăila 1°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Buzău
🏙️ Buzău -0°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Râmnicu Sărat -0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Călărași
🏙️ Călărași 1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Dâmbovița
🏙️ Târgoviște -1°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Moreni -1°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h
📍 Giurgiu
🏙️ Giurgiu 1°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
📍 Ialomița
🏙️ Slobozia 1°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Fetești 1°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Ilfov
🏙️ Voluntari 0°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Buftea -0°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h
📍 Prahova
🏙️ Ploiești -1°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Câmpina -1°C 11°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Sinaia 0°C 7°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 8 km/h
📍 Teleorman
🏙️ Alexandria 2°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Roșiorii de Vede 2°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
📍 București
🏙️ București 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bacău
🏙️ Bacău -2°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Onești -1°C 12°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Comănești -1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h
📍 Botoșani
🏙️ Botoșani -1°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h
🏙️ Dorohoi 1°C 13°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Galați
🏙️ Galați 2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h
🏙️ Tecuci -0°C 13°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Iași
🏙️ Iași 1°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Pașcani 0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Neamț
🏙️ Piatra Neamț -0°C 11°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Roman -0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Vaslui
🏙️ Vaslui -1°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Bârlad -0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Vrancea
🏙️ Focșani -1°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Adjud -2°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h
Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 17°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Alba
🏙️ Alba Iulia 1°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Sebeș 1°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Blaj -1°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Bistrița-Năsăud
🏙️ Bistrița -1°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Năsăud 2°C 15°C ☁️ Noros 19 km/h
📍 Brașov
🏙️ Brașov -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 16 km/h
🏙️ Făgăraș -2°C 14°C 🌫️ Ceață 18 km/h
🏙️ Predeal -1°C 7°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Cluj
🏙️ Cluj-Napoca 2°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Turda 0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Dej -1°C 15°C 🌫️ Ceață 11 km/h
📍 Covasna
🏙️ Sfântu Gheorghe -0°C 12°C 🌤️ Predominant senin 23 km/h
🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 11°C 🌫️ Ceață 21 km/h
📍 Harghita
🏙️ Miercurea Ciuc -1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Hunedoara
🏙️ Deva 1°C 17°C ⛅ Parțial noros 18 km/h
🏙️ Hunedoara 1°C 16°C ⛅ Parțial noros 20 km/h
🏙️ Petroșani -1°C 12°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 14 km/h
📍 Mureș
🏙️ Târgu Mureș -2°C 15°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Reghin -2°C 15°C 🌫️ Ceață 15 km/h
🏙️ Sighișoara -2°C 15°C ⛅ Parțial noros 16 km/h
📍 Sălaj
🏙️ Zalău 2°C 15°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Șimleu Silvaniei 1°C 14°C ⛅ Parțial noros 12 km/h
📍 Sibiu
🏙️ Sibiu 0°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Mediaș -3°C 15°C ☁️ Noros 14 km/h
🏙️ Cisnădie 1°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Dolj
🏙️ Craiova 2°C 14°C ☁️ Noros 14 km/h
🏙️ Bailești 3°C 14°C ☁️ Noros 17 km/h
📍 Gorj
🏙️ Târgu Jiu 0°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 7 km/h
🏙️ Motru -0°C 14°C 🌫️ Ceață 11 km/h
📍 Mehedinți
🏙️ Drobeta-Turnu Severin 3°C 15°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Orșova 3°C 14°C ☁️ Noros 14 km/h
📍 Olt
🏙️ Slatina 1°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Caracal 2°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
📍 Vâlcea
🏙️ Râmnicu Vâlcea -1°C 14°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Drăgășani -0°C 14°C 🌫️ Ceață 14 km/h
