Vremea în România, duminică, 8 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, duminică, 8 martie 2026, temperaturi cuprinse între -2°C în Bacău (Bacău) și 17°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu 1°C dimineața și 12°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru duminică, 8 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 4°C 16°C ☀️ Cer senin 10 km/h 🏙️ Ineu 2°C 16°C ☀️ Cer senin 13 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 2°C 16°C ⛅ Parțial noros 8 km/h 🏙️ Caransebeș 2°C 17°C ☁️ Noros 13 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 4°C 16°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Lugoj 3°C 16°C ☀️ Cer senin 16 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 2°C 16°C ☀️ Cer senin 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 2°C 8°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Mangalia 1°C 8°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Năvodari 2°C 8°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea -0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Babadag 1°C 11°C ☁️ Noros 7 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 3°C 17°C ☀️ Cer senin 18 km/h 🏙️ Salonta 1°C 16°C ☀️ Cer senin 10 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare 1°C 15°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Carei 0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 2°C 16°C ⛅ Parțial noros 10 km/h 🏙️ Sighetu Marmației 1°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Borșa 1°C 10°C ☁️ Noros 16 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 11°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava -1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Fălticeni -1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 9°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești -1°C 12°C 🌫️ Ceață 14 km/h 🏙️ Curtea de Argeș -2°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila 1°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău -0°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat -0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași 1°C 11°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște -1°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Moreni -1°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu 1°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia 1°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Fetești 1°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari 0°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Buftea -0°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești -1°C 12°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Câmpina -1°C 11°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Sinaia 0°C 7°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 8 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria 2°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede 2°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 📍 București 🏙️ București 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău -2°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Onești -1°C 12°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Comănești -1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani -1°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h 🏙️ Dorohoi 1°C 13°C ☁️ Noros 7 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați 2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h 🏙️ Tecuci -0°C 13°C 🌫️ Ceață 9 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași 1°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Pașcani 0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț -0°C 11°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Roman -0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui -1°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Bârlad -0°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani -1°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h 🏙️ Adjud -2°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 17°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia 1°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Sebeș 1°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Blaj -1°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița -1°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Năsăud 2°C 15°C ☁️ Noros 19 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 16 km/h 🏙️ Făgăraș -2°C 14°C 🌫️ Ceață 18 km/h 🏙️ Predeal -1°C 7°C ☁️ Noros 7 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 2°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Turda 0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Dej -1°C 15°C 🌫️ Ceață 11 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -0°C 12°C 🌤️ Predominant senin 23 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 11°C 🌫️ Ceață 21 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva 1°C 17°C ⛅ Parțial noros 18 km/h 🏙️ Hunedoara 1°C 16°C ⛅ Parțial noros 20 km/h 🏙️ Petroșani -1°C 12°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 14 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș -2°C 15°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Reghin -2°C 15°C 🌫️ Ceață 15 km/h 🏙️ Sighișoara -2°C 15°C ⛅ Parțial noros 16 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 2°C 15°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 1°C 14°C ⛅ Parțial noros 12 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu 0°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Mediaș -3°C 15°C ☁️ Noros 14 km/h 🏙️ Cisnădie 1°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.