Vremea în România, duminică, 1 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, duminică, 1 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Pitești (Argeș) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu -1°C dimineața și 7°C după-amiaza.
Cuprins
Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru duminică, 1 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.
Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.
Vremea în Banat mâine
În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Arad
|🏙️ Arad
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|🏙️ Ineu
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Caraș-Severin
|🏙️ Reșița
|-1°C
|15°C
|⛅ Parțial noros
|6 km/h
|🏙️ Caransebeș
|0°C
|16°C
|🌤️ Predominant senin
|7 km/h
|📍 Timiș
|🏙️ Timișoara
|2°C
|15°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Lugoj
|0°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|9 km/h
|🏙️ Sânnicolau Mare
|0°C
|13°C
|☁️ Noros
|8 km/h
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 9°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Constanța
|🏙️ Constanța
|0°C
|7°C
|⛅ Parțial noros
|9 km/h
|🏙️ Mangalia
|-0°C
|7°C
|⛅ Parțial noros
|9 km/h
|🏙️ Năvodari
|0°C
|7°C
|⛅ Parțial noros
|10 km/h
|📍 Tulcea
|🏙️ Tulcea
|-1°C
|8°C
|⛅ Parțial noros
|6 km/h
|🏙️ Babadag
|-1°C
|9°C
|⛅ Parțial noros
|7 km/h
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bihor
|🏙️ Oradea
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Salonta
|0°C
|13°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Satu Mare
|🏙️ Satu Mare
|0°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Carei
|-0°C
|12°C
|☁️ Noros
|8 km/h
Vremea în Maramureș mâine
În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 13°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Maramureș
|🏙️ Baia Mare
|-1°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|7 km/h
|🏙️ Sighetu Marmației
|-1°C
|13°C
|☁️ Noros
|6 km/h
|🏙️ Borșa
|-1°C
|10°C
|⛅ Parțial noros
|7 km/h
Vremea în Bucovina mâine
În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 13°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Suceava
|🏙️ Suceava
|-3°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Fălticeni
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|7 km/h
|🏙️ Câmpulung Moldovenesc
|2°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|7 km/h
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4°C și 10°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Argeș
|🏙️ Pitești
|-3°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Curtea de Argeș
|-4°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Brăila
|🏙️ Brăila
|-1°C
|5°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|📍 Buzău
|🏙️ Buzău
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|16 km/h
|🏙️ Râmnicu Sărat
|-2°C
|6°C
|☁️ Noros
|20 km/h
|📍 Călărași
|🏙️ Călărași
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|📍 Dâmbovița
|🏙️ Târgoviște
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|10 km/h
|🏙️ Moreni
|-2°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Giurgiu
|🏙️ Giurgiu
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Ialomița
|🏙️ Slobozia
|-1°C
|6°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Fetești
|-0°C
|6°C
|⛅ Parțial noros
|10 km/h
|📍 Ilfov
|🏙️ Voluntari
|-1°C
|6°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Buftea
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|11 km/h
|📍 Prahova
|🏙️ Ploiești
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|10 km/h
|🏙️ Câmpina
|-3°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Sinaia
|-1°C
|10°C
|☀️ Cer senin
|7 km/h
|📍 Teleorman
|🏙️ Alexandria
|-1°C
|5°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Roșiorii de Vede
|-1°C
|6°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|📍 București
|🏙️ București
|-1°C
|7°C
|☁️ Noros
|9 km/h
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 12°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață cu chiciură.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bacău
|🏙️ Bacău
|-2°C
|5°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|14 km/h
|🏙️ Onești
|-3°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Comănești
|-0°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|📍 Botoșani
|🏙️ Botoșani
|-2°C
|5°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Dorohoi
|-2°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Galați
|🏙️ Galați
|-1°C
|6°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|🏙️ Tecuci
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|15 km/h
|📍 Iași
|🏙️ Iași
|-1°C
|8°C
|⛅ Parțial noros
|10 km/h
|🏙️ Pașcani
|-2°C
|6°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|9 km/h
|📍 Neamț
|🏙️ Piatra Neamț
|-1°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Roman
|-2°C
|7°C
|⛅ Parțial noros
|13 km/h
|📍 Vaslui
|🏙️ Vaslui
|-2°C
|6°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Bârlad
|-2°C
|6°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Vrancea
|🏙️ Focșani
|-2°C
|6°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|11 km/h
|🏙️ Adjud
|-2°C
|4°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|13 km/h
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 15°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Alba
|🏙️ Alba Iulia
|-1°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|5 km/h
|🏙️ Sebeș
|-1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Blaj
|-2°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|3 km/h
|📍 Bistrița-Năsăud
|🏙️ Bistrița
|-2°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|6 km/h
|🏙️ Năsăud
|0°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|8 km/h
|📍 Brașov
|🏙️ Brașov
|-2°C
|11°C
|☀️ Cer senin
|7 km/h
|🏙️ Făgăraș
|-2°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|3 km/h
|🏙️ Predeal
|-3°C
|11°C
|☀️ Cer senin
|9 km/h
|📍 Cluj
|🏙️ Cluj-Napoca
|-1°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|5 km/h
|🏙️ Turda
|-2°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|5 km/h
|🏙️ Dej
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|3 km/h
|📍 Covasna
|🏙️ Sfântu Gheorghe
|-1°C
|12°C
|☀️ Cer senin
|5 km/h
|🏙️ Târgu Secuiesc
|-2°C
|11°C
|☀️ Cer senin
|5 km/h
|📍 Harghita
|🏙️ Miercurea Ciuc
|-1°C
|12°C
|🌤️ Predominant senin
|6 km/h
|🏙️ Odorheiu Secuiesc
|-2°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|7 km/h
|📍 Hunedoara
|🏙️ Deva
|-1°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|3 km/h
|🏙️ Hunedoara
|-1°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|6 km/h
|🏙️ Petroșani
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|📍 Mureș
|🏙️ Târgu Mureș
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|🏙️ Reghin
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Sighișoara
|-2°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|4 km/h
|📍 Sălaj
|🏙️ Zalău
|1°C
|14°C
|⛅ Parțial noros
|8 km/h
|🏙️ Șimleu Silvaniei
|-0°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|📍 Sibiu
|🏙️ Sibiu
|0°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|3 km/h
|🏙️ Mediaș
|-2°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|3 km/h
|🏙️ Cisnădie
|-1°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|6 km/h
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 9°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Dolj
|🏙️ Craiova
|-0°C
|6°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|🏙️ Bailești
|-0°C
|4°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|📍 Gorj
|🏙️ Târgu Jiu
|-0°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|🏙️ Motru
|-1°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|📍 Mehedinți
|🏙️ Drobeta-Turnu Severin
|0°C
|6°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|🏙️ Orșova
|-0°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 Olt
|🏙️ Slatina
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Caracal
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 Vâlcea
|🏙️ Râmnicu Vâlcea
|-2°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|🏙️ Drăgășani
|-0°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h