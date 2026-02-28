1 martie , 2026

Vremea în România, duminică, 1 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
116
5 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, duminică, 1 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Pitești (Argeș) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu -1°C dimineața și 7°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru duminică, 1 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Arad
🏙️ Arad 2°C 14°C ☁️ Noros 8 km/h
🏙️ Ineu -1°C 12°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Caraș-Severin
🏙️ Reșița -1°C 15°C ⛅ Parțial noros 6 km/h
🏙️ Caransebeș 0°C 16°C 🌤️ Predominant senin 7 km/h
📍 Timiș
🏙️ Timișoara 2°C 15°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Lugoj 0°C 14°C ☀️ Cer senin 9 km/h
🏙️ Sânnicolau Mare 0°C 13°C ☁️ Noros 8 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 9°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Constanța
🏙️ Constanța 0°C 7°C ⛅ Parțial noros 9 km/h
🏙️ Mangalia -0°C 7°C ⛅ Parțial noros 9 km/h
🏙️ Năvodari 0°C 7°C ⛅ Parțial noros 10 km/h
📍 Tulcea
🏙️ Tulcea -1°C 8°C ⛅ Parțial noros 6 km/h
🏙️ Babadag -1°C 9°C ⛅ Parțial noros 7 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bihor
🏙️ Oradea 2°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Salonta 0°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Satu Mare
🏙️ Satu Mare 0°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Carei -0°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 13°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Maramureș
🏙️ Baia Mare -1°C 13°C ⛅ Parțial noros 7 km/h
🏙️ Sighetu Marmației -1°C 13°C ☁️ Noros 6 km/h
🏙️ Borșa -1°C 10°C ⛅ Parțial noros 7 km/h
Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 13°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Suceava
🏙️ Suceava -3°C 7°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Fălticeni -1°C 9°C 🌫️ Ceață cu chiciură 7 km/h
🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 13°C 🌤️ Predominant senin 7 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4°C și 10°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești -3°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Curtea de Argeș -4°C 9°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Brăila
🏙️ Brăila -1°C 5°C ☁️ Noros 14 km/h
📍 Buzău
🏙️ Buzău -1°C 6°C 🌫️ Ceață cu chiciură 16 km/h
🏙️ Râmnicu Sărat -2°C 6°C ☁️ Noros 20 km/h
📍 Călărași
🏙️ Călărași -1°C 6°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Dâmbovița
🏙️ Târgoviște -2°C 9°C 🌫️ Ceață cu chiciură 10 km/h
🏙️ Moreni -2°C 8°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Giurgiu
🏙️ Giurgiu -1°C 6°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Ialomița
🏙️ Slobozia -1°C 6°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Fetești -0°C 6°C ⛅ Parțial noros 10 km/h
📍 Ilfov
🏙️ Voluntari -1°C 6°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Buftea -1°C 6°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h
📍 Prahova
🏙️ Ploiești -1°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 10 km/h
🏙️ Câmpina -3°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Sinaia -1°C 10°C ☀️ Cer senin 7 km/h
📍 Teleorman
🏙️ Alexandria -1°C 5°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Roșiorii de Vede -1°C 6°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 București
🏙️ București -1°C 7°C ☁️ Noros 9 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 12°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață cu chiciură.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bacău
🏙️ Bacău -2°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 14 km/h
🏙️ Onești -3°C 6°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Comănești -0°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Botoșani
🏙️ Botoșani -2°C 5°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Dorohoi -2°C 6°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Galați
🏙️ Galați -1°C 6°C ☁️ Noros 14 km/h
🏙️ Tecuci -1°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 15 km/h
📍 Iași
🏙️ Iași -1°C 8°C ⛅ Parțial noros 10 km/h
🏙️ Pașcani -2°C 6°C 🌫️ Ceață cu chiciură 9 km/h
📍 Neamț
🏙️ Piatra Neamț -1°C 8°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Roman -2°C 7°C ⛅ Parțial noros 13 km/h
📍 Vaslui
🏙️ Vaslui -2°C 6°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Bârlad -2°C 6°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Vrancea
🏙️ Focșani -2°C 6°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h
🏙️ Adjud -2°C 4°C 🌫️ Ceață cu chiciură 13 km/h
Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 15°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Alba
🏙️ Alba Iulia -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 5 km/h
🏙️ Sebeș -1°C 14°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Blaj -2°C 13°C 🌤️ Predominant senin 3 km/h
📍 Bistrița-Năsăud
🏙️ Bistrița -2°C 12°C ⛅ Parțial noros 6 km/h
🏙️ Năsăud 0°C 13°C 🌤️ Predominant senin 8 km/h
📍 Brașov
🏙️ Brașov -2°C 11°C ☀️ Cer senin 7 km/h
🏙️ Făgăraș -2°C 13°C 🌫️ Ceață 3 km/h
🏙️ Predeal -3°C 11°C ☀️ Cer senin 9 km/h
📍 Cluj
🏙️ Cluj-Napoca -1°C 13°C ⛅ Parțial noros 5 km/h
🏙️ Turda -2°C 13°C ⛅ Parțial noros 5 km/h
🏙️ Dej -1°C 12°C 🌫️ Ceață 3 km/h
📍 Covasna
🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 12°C ☀️ Cer senin 5 km/h
🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 11°C ☀️ Cer senin 5 km/h
📍 Harghita
🏙️ Miercurea Ciuc -1°C 12°C 🌤️ Predominant senin 6 km/h
🏙️ Odorheiu Secuiesc -2°C 13°C ☀️ Cer senin 7 km/h
📍 Hunedoara
🏙️ Deva -1°C 15°C 🌤️ Predominant senin 3 km/h
🏙️ Hunedoara -1°C 15°C 🌤️ Predominant senin 6 km/h
🏙️ Petroșani -2°C 12°C 🌫️ Ceață 7 km/h
📍 Mureș
🏙️ Târgu Mureș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 4 km/h
🏙️ Reghin -2°C 12°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Sighișoara -2°C 13°C 🌤️ Predominant senin 4 km/h
📍 Sălaj
🏙️ Zalău 1°C 14°C ⛅ Parțial noros 8 km/h
🏙️ Șimleu Silvaniei -0°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Sibiu
🏙️ Sibiu 0°C 14°C 🌤️ Predominant senin 3 km/h
🏙️ Mediaș -2°C 13°C ☀️ Cer senin 3 km/h
🏙️ Cisnădie -1°C 13°C 🌤️ Predominant senin 6 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 9°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Dolj
🏙️ Craiova -0°C 6°C ☁️ Noros 5 km/h
🏙️ Bailești -0°C 4°C ☁️ Noros 5 km/h
📍 Gorj
🏙️ Târgu Jiu -0°C 9°C 🌫️ Ceață 4 km/h
🏙️ Motru -1°C 8°C 🌫️ Ceață 4 km/h
📍 Mehedinți
🏙️ Drobeta-Turnu Severin 0°C 6°C ☁️ Noros 5 km/h
🏙️ Orșova -0°C 8°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 Olt
🏙️ Slatina -1°C 7°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Caracal -1°C 6°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 Vâlcea
🏙️ Râmnicu Vâlcea -2°C 7°C 🌫️ Ceață 4 km/h
🏙️ Drăgășani -0°C 7°C 🌫️ Ceață 5 km/h
