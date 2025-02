Fruct originar din Asia, pomelo este considerat o varietate de grepfrut, fiind cel mai mare din categoria citricelor. În afara altor beneficii pe care pomelo le aduce organismului, medicina chineză tradiţională îl recomandă în curele de slăbire.

Bogat în vitamine şi minerale, acest fruct exotic ne ajută să ne menţinem tineri şi sănătoşi. Este suficient să mâncaţi o jumătate de pomelo pe zi pentru a vă asigura necesarul de vitamina C. De asemenea, pomelo conţine vitaminele A, B3, B5 şi P, dar şi calciu, potasiu şi magneziu, după cum spun specialiștii.

Vrei să slăbești? Consumă pomelo, un fruct cu multiple beneficii

Pentru a pierde din kilogramele acumulate în plus şi a vă redobândi silueta, puteţi recurga la o cură cu pomelo în care cantităţile de fruct consumate se modifică la fiecare două zile. În primele două zile de dietă mâncaţi la micul dejun un astfel de fruct, iar în următoarele două consumaţi câte unul dimineaţa şi seara. În următoarele două zile, trebuie să mâncaţi doar pomelo. Persoanele care rezistă tentaţiilor pot consuma acest fruct vreme de patru zile. După aceea, în următoarele două zile, consumaţi pomelo la micul dejun şi cină, iar în următoarele două, doar la micul dejun.

Combate retentia apei in organism

Ai picioarele umflate? Dimineata cand te trezesti ochii sunt pufosi? Acestea pot fi semnele retentiei apei in organism. Consumul de pomelo te va ajuta sa combati retentia apei si va imbunatati starea ta generala. Responsabil pentru eliminarea apei din testuturi este potasiul, care diminueaza absorbtia sodiului in organism.

Previne cancerul de colon

Studiile au demonstrat faptul ca fructele de pomelo au capacitatea de a preveni cancerul de colon datorita ingredientelor active care inhiba dezvoltarea celulelor bolnave. Acest fruct contine o cantitate importanta de fibre, nutrienti care iti detoxifica organismul, imbunatatesc digestia si pastreaza sanatatea organelor interne.

Pastreaza pielea tanara si elastica

Pomelo are proprietati antiaging, atat datorita continutului ridicat de vitamina C, cat si datorita antioxidantilor puternici care se regasesc in miez si coaja. In plus, acest fruct contine si spermidina, un compus care ajuta la refacerea celulelor pielii si incetineste imbatranirea.

Previne aparitia cariilor

Specialistii sustin ca in pomelo se gasesc ingrediente active care protejeaza smaltul dintilor si previn aparitia cariilor.

Combate caderea parului

Datorita continutului ridicat de vitamine si minerale, pomelo poate combate caderea parului si poate reda podoabei capilare stralucirea si aspectul sanatos.