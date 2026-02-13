Vloggeri români, banați 50 de ani din Rusia după 30 de zile de laude

Un coșmar. Așa s-a terminat expediția de vis a doi vloggeri români. Timp de 30 de zile au lăudat Rusia lui Putin în zeci de ore de filmări. Apoi, FSB-ul i-a arestat. Verdictul? Interdicție 50 de ani. Ironia sorții… Ei prezentau țara agresoare drept un paradis al libertății.

Cristi și Denisa i-au spus „expediție de cunoaștere”. O lună întreagă. Și-au documentat fiecare pas. O analiză a filmărilor lor, realizată de Digi24.ro, arată o imagine complet ruptă de ce se știa din presa internațională, un tablou care s-a izbit frontal de realitatea regimului de la Kremlin.

„Asta este RUSIA pe care TELEVIZIUNILE NU VOR S O VEZI!”

Mesajul a fost același, zi de zi. Timp de o lună, au inundat rețelele sociale cu clipuri. Acestea arătau o Rusie prosperă. Curată. Primitoare. O imagine în totală contradicție cu percepția generală de după invazia Ucrainei. Titlurile lor spun totul: „Asta este RUSIA pe care TELEVIZIUNILE NU VOR S O VEZI! Străzi CURATE şi prețuri MICI”. Lauda a fost laitmotivul. „Uite ce frumos este”, repetau ei, în timp ce camera filma blocuri noi și străzi impecabile, undeva la periferia Sankt Petersburgului. În materialele lor, contrastele cu periferiile multor orașe românești erau făcute să sară în ochi.

Prețuri mici, dar cu ce cost? Imaginea idilică și detaliul omis

Costul vieții a fost un punct central al admirației lor. Denisa a petrecut minute bune filmând prețuri în magazine. Oferte peste oferte. Repeta obsesiv cât de ieftin e totul față de România. Și da, prețurile chiar păreau mult mai mici.

Dar au uitat ceva. Convenabil sau nu? Un detaliu de bază a fost ignorat în zecile de ore de conținut: puterea reală de cumpărare. Vloggerii nu au suflat o vorbă despre salariile medii ale rușilor, elementele care pun în context acele prețuri atrăgătoare. Fără context, imaginea e doar o iluzie.

„E o totală minciună”: Cum era descrisă viața sub Putin

Ca să-și betoneze povestea, au vizitat o familie de români din Ulianovsk. Aceștia i-au primit cu brațele deschise, confirmându-le viziunea optimistă. Soția gazdei a povestit despre obținerea documentelor, spunând că soțul ei „a fost binecuvântat să primească repede actele”. Întrebarea a venit firesc: e viața din Rusia așa cum o arată televiziunile românești? Răspunsul, tăios: „E o totală minciună”. Concluzia? „Televiziunile sunt o mizerie”. Fără nuanțe. Fără dubii.

Realitatea brutală din spatele camerelor de filmat

Ei filmau străzi curate. În același timp, regimul pe care îl lăudau indirect zdrobea orice opoziție. Nimic în vlogurile lor despre liderii opoziției lichidați. Nici despre Boris Nemțov, nici despre Aleksei Navalnîi. Nicio vorbă despre jurnaliști asasinați ca Anna Politkovskaia. Au uitat de tinerii arestați pentru un cântec, precum fata de 18 ani din Sankt Petersburg. O tăcere totală. Iar lista oligarhilor care „au căzut de la geam” sau „s-au înecat în baie” tot crește de la începutul războiului. Aceste realități sumbre nu au existat pentru ei.

Sfârșitul călătoriei le-a adus o confruntare directă cu sistemul pe care l-au pictat în culori atât de calde. FSB-ul i-a reținut. Au fost „dezbrăcați în chiloți”, au mărturisit ei. Apoi expulzați. Sentința: 50 de ani interdicție. Paradoxul suprem? Materialele lor pro-Rusia au fost postate pe rețele sociale interzise chiar de autoritățile ruse. O lecție dură despre prăpastia dintre imagine și realitate. O lecție care i-a costat dreptul de a mai vedea vreodată țara pe care au admirat-o atât.

Sursa: Digi24