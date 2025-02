Vitamina C. Cele mai bune surse

Vitamina C este esențiala tot anul, dar devine vitală în perioadele reci ale anului.

Vitamina C joacă un rol foarte important pentru întărirea sistemului nostru imunitar. Vitamina C este absorbită de organismul nostru folosind un canal special. Este transportată prin intestin prin două mecanisme senzitive şi non-senzitive la glucoză. Prezenţa unor cantităţi foarte mari de zahăr în intestine sau în sânge poate încetini, astfel, absorbţia. Cu alte cuvinte acru prebuie să ramană acru, iar frutele trebuie consumate mai ales între mese pentru a beneficia d etoate avantajele pe care acestea le aduc.

Vitamina C. Surse din plante

Plantele sunt o sursă bună de vitamina C, dar cantitatea ei variază în funcţie de tipul de plantă, de condiţiile de sol în care a fost crescută, de climatul unde ea s-a dezvoltat, de timpul trecut dintre culegerea ei şi consum, de condiţiile de stocare şi de metoda de preparare. Tabelul care urmează este realizat cu aproximaţie şi arată abundenţa vitaminei C în diferite plante. Cantităţile date sunt pentru 100 de mg de fructe sau legume.

Surse animale

Multitudinea de specii de animale şi plante sintetizează propria lor vitamina C, ceea ce transformă unele produse animale în surse de vitamină. Vitamina C este prezentă în ficat şi mai puţin în muşchi. Cum dieta noastră este foartă bogată în muşchi de animale, produsele animale nu sunt o sursă viabilă de vitamina C dacă refuzăm să consumăm părţile care o conţin. Vitamina C este prezentă în laptele matern şi în laptele de vacă neprocesat.

Beneficiile consumului de vitamina C

Dacă în copilărie îţi plăceau bomboanele mai acre, probabil căutai prin casă cutiuţa cu vitamina C şi ai fi consumat-o chiar pe toată odată. Deşi nu este recomandată în cantităţi foarte mari, o pastiluţă cu vitamina C pe zi te poate ajuta foarte mult, mai ales dacă nu consumi din alimentele pe care le-am reamintit mai sus. Iată de ce vitamina C este importantă pentru organismul tău:

•Vitamina C este o vitamină solubilă în apă. Dacă corpul tău primeşte o cantitate mai mare de vitamina C decât necesarul său zilnic, ea este eliminată prin urină. Trebuie să incluzi vitamina C în regimul tău alimentar zilnic.

•Vitamina C este suficient de puternică pentru a repara oasele noastre, este bună pentru sănătatea danturii noastre, dar şi pentru întărirea pielii şi a altor ţesuturi ale corpului nostru.

•Datorită vitaminei C, corpul nostru devine mai capabil să absoarbă fier din mâncărurile pe bază de plante.

•Tot vitamina C te ajută să repari celulele afectate şi reduce riscul apariţiei anumitor forme de cancer sau a altor boli cronice.

•Ea protejează organismul tău împotriva infecţiilor şi menţine sistemul tău imunitar la cote ridicate.