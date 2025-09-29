Vitamina B3 poate reduce riscul de cancer de piele

Un derivat al vitaminei B3, disponibil în farmacii, a fost asociat cu o scădere semnificativă a riscului de cancer de piele la persoanele cu antecedente de boală.

Ce arată studiile recente

Un nou studiu care a analizat peste 33.000 de veterani americani arată că nicotinamida, un derivat al vitaminei B3, poate reduce riscul de cancer de piele non-melanom cu 14% la persoanele care au folosit-o regulat.

Cea mai mare reducere a riscului a fost observată la cei care au început să ia suplimentul după primul diagnostic de cancer de piele, unde riscul de recidivă a scăzut cu peste jumătate. Chiar și la persoanele cu mai multe episoade de cancer de piele în trecut, efectul a rămas semnificativ.

Aceste rezultate susțin concluziile altor cercetări anterioare. Dr. Hannah Kopelman, dermatolog la Kopelman Aesthetic Surgery, afirmă: „De asemenea, ajută la menținerea supravegherii imune locale în piele, pe care lumina UV o poate suprima. Împreună, aceste efecte înseamnă că mai puține celule deteriorate de UV supraviețuiesc și evoluează în cancere de piele.”

Deși studiul are unele limitări, cum ar fi faptul că a fost realizat pe o populație majoritar masculină și în vârstă, datele oferă argumente importante pentru rolul nicotinamidei în prevenția cancerului de piele.

Cum acționează nicotinamida în organism

Nicotinamida acționează prin mai multe mecanisme benefice pentru piele. Radiațiile UV pot deteriora ADN-ul și pot consuma energia celulară, iar nicotinamida vine în ajutorul celulelor pielii prin:

Refacerea rezervelor de NAD+ și ATP, esențiale pentru procesele de reparare a ADN-ului

Susținerea mecanismelor de supraveghere imună ale pielii

Reducerea inflamației care poate favoriza apariția tumorilor

Dr. Anna Andrienko, dermatolog la Dr. Ducu Clinics, explică: „Radiațiile UV cauzează daune ADN-ului și epuizează rezervele de NAD+ și ATP ale celulelor, dar nicotinamida ajută la refacerea acestor rezerve și îmbunătățește eficiența proceselor de reparare a ADN-ului”.

Importanța NAD+ pentru sănătatea pielii

NAD+ este implicat în sute de reacții biochimice din organism, iar nivelurile sale scad odată cu vârsta. Acest lucru explică de ce persoanele mai în vârstă sunt mai predispuse la dezvoltarea cancerului de piele, iar suplimentarea cu nicotinamidă poate ajuta la susținerea proceselor de reparare celulară.

Recomandări practice și limitele studiului

Nicotinamida nu trebuie văzută ca un înlocuitor pentru măsurile de protecție solară, ci mai degrabă ca un element suplimentar. Specialiștii recomandă combinarea suplimentului cu alte metode de prevenție:

Utilizarea zilnică a unei creme cu SPF 30 sau mai mare, reaplicată la fiecare două ore când sunteți expuși la soare

Purtarea hainelor cu protecție UV și a ochelarilor de soare

Evitarea expunerii la soare în intervalul orar 10-16

Persoanelor cu risc crescut sau cu istoric de cancer de piele li se recomandă administrarea a 500 mg de nicotinamidă de două ori pe zi, dar doar după consultarea unui medic.

Studiul a fost retrospectiv, ceea ce înseamnă că nu a putut controla complet factorii precum expunerea la soare sau respectarea tratamentului. Totuși, numărul mare de participanți conferă rezultatelor o semnificație importantă.

Este esențial ca nicotinamida să fie folosită responsabil, în paralel cu alte măsuri de prevenție și sub supravegherea unui specialist.

Ce urmează în prevenția cancerului de piele

Deși rezultatele sunt promițătoare, dermatologii recomandă prudență. Dr. Kopelman subliniază: „E un instrument accesibil și sigur, dar nu înlocuiește screeningul regulat”.

Pe viitor, vor fi necesare studii pe grupuri mai diverse, deoarece cercetarea actuală a inclus în principal bărbați în vârstă. Se testează și combinații cu alți compuși pentru a vedea dacă efectul poate fi îmbunătățit.

Cel mai important mesaj pentru public este că nicotinamida poate aduce beneficii suplimentare, dar nu trebuie să înlocuiască măsurile clasice de protecție solară și monitorizare a pielii. Oricine dorește să înceapă suplimentarea ar trebui să discute mai întâi cu un medic, mai ales dacă există alte probleme de sănătate.

Vitamina B3, sub formă de nicotinamidă, se dovedește a fi un aliat valoros în prevenția cancerului de piele, mai ales pentru cei cu risc crescut sau cu antecedente. Cu toate acestea, protecția solară și monitorizarea regulată a pielii rămân esențiale pentru o prevenție eficientă.