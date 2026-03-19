Retailerul Bloomingdale’s și brandul contemporan Vince și-au celebrat parteneriatul cu o petrecere exclusivistă și o prezentare de modă miercuri seară, în Los Angeles. Evenimentul a avut loc la reședința Sheats-Goldstein, o locație spectaculoasă, pentru a marca lansarea unei colecții capsulă dedicate campaniei „California Love”.

Petrecere intr-o locatie de vis

V-ați imaginat vreodată o petrecere într-o capodoperă arhitecturală? Invitații au avut parte exact de asta. La evenimentul găzduit de Denise Magid, chief merchant la Bloomingdale’s, și Caroline Belhumeur, chief creative officer la Vince, au participat directori de top ai ambelor companii (inclusiv CEO-ul Vince, Brendan Hoffman, și CEO-ul Bloomingdale’s, Olivier Bron), clienți importanți, influenceri și stiliști. Cina și prezentarea de modă s-au desfășurat într-un decor de vis, reședința fiind o piesă de rezistență a arhitecturii organice, proiectată în 1963 de John Lautner pentru Paul și Helen Sheats.

Colectia capsula cu 21 de piese

Si hai sa vedem despre ce e vorba, pe bune. Colecția exclusivă pentru Bloomingdale’s cuprinde 21 de piese pentru bărbați și femei, toate reflectând rădăcinile californiene ale brandului Vince. Fiecare articol poartă eticheta „Designed in California” și este disponibil doar pentru o perioadă limitată. Jill Norton, chief commercial officer la Vince, a adăugat: „Această capsulă reflectă abordarea relaxată, dar rafinată, fidelă rădăcinilor L.A. ale Vince și stilului de viață californian.”

Pentru femei, colecția propune siluete relaxate, topuri din satin de mătase, pantaloni largi din in, fuste plisate texturate și pulovere de vară din cașmir în tonuri delicate, cu accente de corai. Iar pentru bărbați, piesele includ tricouri polo cu cusături macro tip fagure, tricouri moi, pulovere din cașmir și pantaloni din bumbac premium, foarte ușori.

„California este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru mine, fie că este vorba de coastă sau de deșert, de culorile peisajelor și de lumină. Atelierul de design Vince este situat la poalele Hollywood Hills și a părut o colaborare firească să împărtășim ce înseamnă California pentru noi”, a declarat Caroline Belhumeur, chief creative officer la Vince. „Colecția capsulă de primăvară, într-o paletă de culori spălăcite de soare, este construită din siluete lejere, concepute pentru mișcare și confort.”

Mai mult decat o simpla petrecere

Numai ca petrecerea Vince a fost doar unul dintre evenimentele prin care Bloomingdale’s a celebrat campania „California Love” în Los Angeles. Săptămâna trecută a inclus și un panel la magazinul din Century City cu Diane von Furstenberg, care a prezentat colecția Estee Lauder x DVF In Charge, dar și o altă petrecere cu Olivier Bron și Denise Magid la sediul central al brandului Frame.

Un parteneriat celebrat cu fast.

Iar seria de evenimente continuă. Sâmbăta aceasta, membri ai Filarmonicii din Los Angeles vor interpreta un aranjament orchestral special pentru a celebra colecția Agolde x Tupac Shakur Estate și piesa sa iconică „California Love”. Pe lângă acestea, vor fi organizate și mai multe experiențe culinare și de wellness, inclusiv sesiuni de masaj expres și un pop-up Alfred Coffee și matcha.