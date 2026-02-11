Viitorul diplomației începe la București: Elevii preiau controlul la LTSM MUN 2026 în Senatul României

Într-o eră în care politica globală a încetat să fie un subiect de nișă, devenind parte integrantă din conversațiile noastre zilnice, și într-un context internațional în care statul de drept se confruntă cu provocări majore, tinerii din România aleg să nu rămână spectatori. Între 13 și 15 februarie 2026, Liceul Teoretic Școala Mea organizează LTSM Model United Nations (LTSM MUN 2026), un eveniment de prestigiu găzduit în sălile emblematice ale Senatului României.

LTSM MUN 2026 nu este doar o simulare academică, ci un manifest pentru puterea dialogului. Peste o sută de elevi din diverse școli și orașe vor păși în rolul de delegați ONU pentru a aborda teme critice care dictează astăzi agenda mondială: de la încălcările spațiului aerian în Europa de Est și riscul escaladării militare, până la amenințarea tehnologiei deepfake asupra proceselor democratice și combaterea traficului de droguri sintetice în mediul online.

Vocea tinerilor: O necesitate, nu o opțiune

Evenimentul subliniază urgența de a asculta vocea noii generații. Într-un mediu dominat de incertitudine geopolitică, LTSM MUN oferă cadrul în care tinerii își pot exersa gândirea critică și abilitățile de negociere, demonstrând că sunt capabili să propună soluții viabile pentru probleme complexe precum inegalitatea educațională sau securitatea cibernetică.

„LTSM MUN a pornit din dorința de a demonstra că noi, tinerii, nu suntem doar viitorul, ci și prezentul capabil de analiză profundă. Într-o lume unde ordinea internațională pare fragilă, avem nevoie de spații unde să ne testăm valorile și să ne întărim caracterele. Acest proiect nu doar că ne croiește drumul spre cariere în diplomație sau drept, dar ne învață esența integrității într-un sistem global care are mare nevoie de ea”, declară Luca Marinescu, inițiatorul proiectului și Secretar General al LTSM MUN 2026.

Educație prin valorile celor 5i

Bazat pe principiile fundamentale ale Liceului Teoretic Școala Mea – Individualitate, Identitate, Integritate, Internaționalism și Inovație, evenimentul transformă teoria în practică. Elevii vor parcurge toate etapele unui proces legislativ internațional: de la discursuri formale și lobby, până la redactarea și votarea rezoluțiilor.

„Suntem mândri să susținem o inițiativă care pune accent pe cetățenia globală. La Liceul Teoretic Școala Mea, credem că educația de calitate trebuie să iasă din cadrul clasei și să confrunte realitatea socială și politică. LTSM MUN este locul unde elevii învață că argumentul are putere și că democrația se menține prin implicare activă. Găzduirea sesiunilor la Senatul României le oferă acestor tineri contextul instituțional pe care spiritul lor civic îl merită”, a adăugat Smaranda Căciulatu, Director al Liceului Teoretic Școala Mea.

Comitete și Teme de Impact:

Consiliul de Securitate (UNSC): Analiza încălcărilor spațiului aerian în Europa de Est și mecanisme de gestionare a crizelor.

Analiza încălcărilor spațiului aerian în Europa de Est și mecanisme de gestionare a crizelor. SOCHUM : Protejarea drepturilor omului și a libertății de exprimare în fața manipulării digitale și a deepfake-urilor.

: Protejarea drepturilor omului și a libertății de exprimare în fața manipulării digitale și a deepfake-urilor. UNODC : Strategii împotriva distribuției online a drogurilor sintetice și răspunsuri de sănătate publică centrate pe tineri.

: Strategii împotriva distribuției online a drogurilor sintetice și răspunsuri de sănătate publică centrate pe tineri. UNESCO : Strategii pentru o educație incluzivă și reducerea inegalității digitale.

: Strategii pentru o educație incluzivă și reducerea inegalității digitale. Curtea de Apel București (Simulare): Un studiu de caz juridic intens, sub titlul „Un foc mic, o explozie uriașă”.

Programul Evenimentului:

Vineri, 13 februarie: Ceremonia de deschidere (Senatul României) și primele sesiuni de dezbateri.

Sâmbătă, 14 februarie: Sesiuni intensive de lucru în comitete, negocieri și redactarea rezoluțiilor.

Duminică, 15 februarie: Adoptarea rezoluțiilor în Adunarea Generală și Ceremonia de închidere.

LTSM MUN 2026 este o simulare a unei dezbateri din cadrul unei întâlniri a Națiunilor Unite. Totul se desfășoară în limba engleză și conform procedurilor ONU. Este un antrenament al tinerilor pentru a înțelege cum funcționează acest organism internațional. Este șansa lor să învețe cum pot folosi pârghiile puse la dispoziție de ONU pentru a aduce în lume schimbările în care ei cred.

LTSM MUN 2026 reprezintă o oportunitate unică de a surprinde „diplomația la 16-18 ani” și de a vedea cum viitorii lideri ai României se raportează la provocările globale actuale. Evenimentul are drept scop cultivarea unei atitudini critice, logice și raționale în rândul liceenilor și conștientizarea interesului față de lume, prin înțelegerea informată a realităților sociale, susținerea dialogului și dezbaterea argumentată.

Liceul Teoretic Școala Mea este o instituție de învățământ dedicată excelenței academice și dezvoltării personalităților puternice, promovând un model educațional bazat pe inovație și respect pentru individualitatea fiecărui elev.