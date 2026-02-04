Victorie în Iran: Femeile pot conduce motociclete legal după ani de proteste

Gata. S-a terminat cu ambiguitatea. După ani de zile în care au înfruntat interdicții absurde și au riscat totul pe șosele, femeile din Iran au obținut o victorie istorică. Au, în sfârșit, dreptul legal de a conduce motociclete, relatează Știrile ProTV.

Decizia a venit printr-o rezoluție oficială. A fost semnată marți de prim-vicepreședintele iranian Mohammad Reza Aref, după ce documentul fusese aprobat de Consiliul de Miniștri încă de la finalul lunii ianuarie. Agenția iraniană de presă Ilna a făcut publică informația, preluată și de Știrile ProTV, punând capăt unei situații care le făcea pe motocicliste ținte sigure, vinovate din start în orice accident, chiar și când ele erau victimele.

O Lege Nescrisă, Pericol Real pe Șosele

Paradoxul era total. Codul Rutier iranian nu le interzicea explicit să conducă vehicule pe două roți. Cu toate astea, practica autorităților era complet diferită. Poliția pur și simplu refuza să le elibereze permise, aruncându-le într-o zonă gri, plină de pericole.

Consecințele? Dramatice. Fără permis, o femeie pe motocicletă era considerată vinovată automat în caz de accident. Nu conta cine a greșit. Nu conta cine a fost rănit. Statutul ei legal o condamna din start. Ironia sorții… În ciuda acestui risc uriaș, tot mai multe motocicliste au apărut pe străzi în ultimii ani, un act de curaj și o sfidare tăcută care a pregătit terenul pentru schimbarea de acum.

Scânteia care a Aprins Revolta: De la Prețuri la Libertate

Anunțul vine într-un moment de tensiune socială maximă. Coincidență? Greu de crezut. Decizia pare o consecință directă a valului masiv de manifestații care a zguduit țara. Totul a pornit în decembrie, ca un protest împotriva traiului scump, dar s-a transformat rapid într-o mișcare amplă, cu revendicări politice clare în zilele de 8 și 9 ianuarie.

Autoritățile de la Teheran recunosc moartea a mii de persoane. Narațiunea oficială, însă, sună altfel: majoritatea victimelor ar fi membri ai Forțelor de Securitate sau simpli trecători, uciși de „teroriști” finanțați de Statele Unite și Israel. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului prezintă bilanțuri mult mai negre și vorbesc despre o represiune brutală a unor proteste legitime.

Umbra Revoluției din 1979 și Moartea Mahsei Amini

Ca să înțelegem miza, trebuie să ne uităm înapoi. Revoluția islamică din 1979 a schimbat totul. Multe activități considerate normale au devenit brusc inaccesibile femeilor, fiind văzute negativ de regim. Restricțiile vestimentare au complicat și mai mult lucrurile, în special pentru motocicliste.

Iranienele sunt obligate să-și acopere părul cu un văl (hijab) și să poarte haine largi, închise la culoare. Dar în ultimii ani, tot mai multe au început să ignore regulile. Punctul de cotitură a fost 2022. Atunci a murit în detenție Mahsa Amini, o tânără kurdă arestată de poliția moravurilor pentru că nu ar fi purtat corect vălul. Moartea ei a declanșat cele mai mari manifestații din istoria recentă a Iranului, iar curajul femeilor de acolo a inspirat o lume întreagă.

Ce Urmează Acum? De la Formare la Permise Oficiale

Noua rezoluție nu e doar o vorbă în vânt. Textul obligă poliția rutieră să treacă la fapte. Autoritățile trebuie acum să asigure formare practică pentru candidate, să organizeze un examen oficial sub supravegherea lor directă și, cel mai important, să emită în sfârșit permise de conducere moto pentru femei.

Este o victorie care arată că presiunea socială și protestele pot forța schimbări reale, chiar și într-un regim autoritar. Un pas mic, dar esențial. Lupta continuă.