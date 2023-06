Victor Dorobanțu cutreieră lumea datorită rolului din Wednesday

Magicianul care și-a împrumutat ”mânuța” pentru rolul lui Thing din ”Wednesday” a dat lovitură cu această producție. Pentru că Victor Dorobanțu cutreieră lumea, se întâlnește cu fanii și mai e și plătit pentru aceste lucruri.

Recent ne-am întâlnit cu Victor Dorobanțu la un eveniment monden, el abia întors din țări straie, unde a fist invitat la Comi Con, adică la întâlnirile cu fanii. Iar ce ne-a spus, puteți citi în continuare. ”Am fost la multe evenimente până acum și încă mai avem la câteva de mers. E o experiență super drăguță!

Adică, pentru ține, că actor, muncă nu e neapărat că te duci să faci niște poze, să dai niște autografe. Am întâlnit niște oameni… Inițial am zis: ,,Mamă, ce tare, mă duc doar să fac poze cu oamenii și să dau autografe, și să vezi, să mă și plimb. Ce distractiv o să fie!”. Dar chestiile astea, faptul că vezi câteva mii de oameni care vin să te salute, să te felicite, să îți spună cât de impresionați sunt ei de serial sau de personaj, te consumă într-un hal!… Deci nu mai poți să faci față, la sfârșitul zilei.

Dar e foarte, foarte frumos! Adică pleci fericit. Eu, care n-am călătorit până să am experiența asta de actor, n-am ieșit niciodată din țară! Și, acum, să am experiența asta să văd toată lumea și… Vă dați seama, e un șoc pentru mine. Am fost în UK, de două ori. O dată, în Great Yarmouth, și o dată în Liverpool. În State, am fost în San Diego, momentan, la Comic Con. Și urmează, acum, Texas. Și s-ar putea să mai lege două comenzi, dar de respectivele nu știu sigur. Am mai fost în Germania, la Malmö, în Suedia, Bruxelles, Panama, Costa Rica. Și urmează Polonia, Bulgaria și Texas”, a povestit Victor Dorbobantu exclusiv pentru Lyla.