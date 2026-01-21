Verity Rushworth, la 2 ani de la moartea tatălui – Îmi lipsești mai mult decât orice”

O durere care nu se vindecă. Pentru Verity Rushworth, actrița din serialul britanic „Emmerdale”, au trecut doi ani de la moartea tatălui ei. Un mesaj postat recent a frânt inimile fanilor. La 40 de ani, vedeta cunoscută pentru rolul Donnei Windsor încă suferă.

Luni, pe Instagram, Verity a adus un omagiu tatălui său, Michael. Reacția a fost imediată. Prietenii și urmăritorii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de susținere, conform publicației britanice Ok.

„Eroul meu suprem”. Mesajul sfâșietor publicat de actriță

A postat o fotografie cu tatăl ei zâmbind. Lângă ea, câteva cuvinte simple, dar grele. „Doi ani astăzi xxx Mă gândesc la tine în fiecare zi și îmi lipsești mai mult decât orice. Cel mai bun dintre cei buni xxx Tata nr. 1.”

Nu e prima oară când vorbește despre asta. Acum doi ani, când a anunțat decesul, l-a numit „eroul suprem”. Mesajul de atunci spunea totul: „Tata a luptat până la capăt și a arătat o forță și un curaj imense. A murit liniștit în patul său, știind cât de iubit este. Ne va lipsi enorm. Cel mai bun om, care nu a eșuat niciodată să te facă să râzi. Te iubesc, tati, și îți mulțumesc pentru tot”.

Omagiile au curs de atunci. Anul trecut, în iunie, de ziua lui, Verity a publicat mai multe fotografii de familie și a remarcat cât de mult seamănă tatăl ei cu fiul său de șase ani, Ethan. O poveste care încă doare.

Un final șocant: sinuciderea care a marcat o generație de fani Emmerdale

Fanii serialului o știu drept Donna Windsor. Un personaj pe care l-a jucat prima oară în 1998. A fost în centrul unor intrigi de neuitat, având o căsnicie agitată cu Marlon Dingle (Mark Charnock), dar și probleme ca polițistă coruptă sau o aventură cu Ross Barton (Michael Parr).

S-a întors în serial în 2014, după o pauză. Doar pentru cinci luni. Revenirea a adus o veste cruntă: personajul ei avea cancer pulmonar terminal. Scena finală a șocat pe toată lumea. Donna s-a sinucis, aruncându-se de pe o parcare supraetajată alături de răufăcătorul Gary North. Un final brutal. Așa a intrat Donna în istoria serialului.

De la polițista coruptă la vedetă pe West End

Ce a urmat după „Emmerdale”? O carieră de succes. A jucat în serialul medical „Doctors” de la BBC, dar marea ei iubire a rămas teatrul. A fost Velma în „Chicago” la Curve Theatre în 2014, iar în 2017 a cucerit publicul în rolul Lauren din musicalul „Kinky Boots” de pe West End.

Pe plan personal, Verity este căsătorită cu regizorul de teatru Dominic Shaw, cu care are doi copii, Amelie (nouă ani) și Ethan (șase ani).

Blestemul familiei Windsor? Ce se întâmplă acum cu fiica ei din serial

Ironia sorții… Problemele familiei Windsor continuă, cel puțin în serial. Fiica Donnei, April Windsor (jucată de Amelia Flanagan), trece printr-un coșmar. A rămas pe drumuri. Apoi a căzut în plasa unui traficant de droguri, un anume Ray Walters.

Luni de zile, April a fost terorizată de traficant și de mama lui, care au ajuns să ia și ostatici. Ray a fost ucis, dar misterul morții sale abia acum iese la iveală în serial, prin mai multe flashback-uri. Se pare că drama e departe de final.