Vera Wang, renumita creatoare de modă, a încheiat un parteneriat cu platforma Fabrique pentru o nouă colecție-capsulă de primăvară. Colecția, denumită Vera Wang x Fabrique, conține 37 de piese ready-to-wear, cu prețuri ce pornesc de la aproximativ 200 de dolari și ajung până la 1.000 de dolari. Și nu, nu este o colecție de mirese.

Stilul inconfundabil, acum accesibil

Noua linie se concentrează pe croieli lejere și siluete fluide. este un echilibru între structură și lejeritate. Colaborarea reinterpretează stilul senzual și modern, specific Verei Wang, prin perspectiva Fabrique asupra ținutelor de zi cu zi. Fiecare piesă a fost dezvoltată păstrând limbajul de design al creatoarei, dar traducându-l într-un format accesibil publicului larg prin intermediul platformei globale.

E drept că mulți asociază numele Vera Wang exclusiv cu rochiile de mireasă, dar de data asta lucrurile stau complet diferit.

Recomandari Nicky Hilton lansează o colecție de 21 de piese pentru copii cu La Coqueta

Cine este Fabrique, partenerul surpriză

Poate numele Fabrique nu vă sună cunoscut, dar hai să vedem despre ce e vorba. Fabrique funcționează ca un brand colectiv de design contemporan, colaborând cu peste 350 de designeri din întreaga lume pentru a crea colecții exclusive. Rețeaua platformei include talente care au lucrat anterior pentru case de modă uriașe, precum Dior, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Celine, Hermès, Prada sau Mugler.

Compania nu este la prima colaborare de renume. De-a lungul anilor, Fabrique a lucrat cu designeri recunoscuți internațional, printre care Stéphane Rolland, Hussein Chalayan și Adriano Goldschmied.

Prețuri și disponibilitate

Colecția-capsulă se poziționează în segmentul de design contemporan. V-ați gândit vreodată că veți putea cumpăra o piesă Vera Wang cu 200 de dolari? Ei bine, acum se poate.

Recomandari FP Movement și Barry’s lansează o colecție sport cu prețuri de la 48 de dolari

Produsele vor fi disponibile exclusiv pe site-ul fbrq.com. Vânzările se vor derula în Statele Unite și în China continentală până la începutul anului 2027. Toată producția este realizată prin rețeaua de fabrici pe care Fabrique o deține în China.

O strategie globală bine pusă la punct

Fabrique, companie fondată în 2020 de Natalie Wang și Lin Jing, are sediul central în China, dar are o rețea globală de design. Modelul lor de afaceri este integrat pe verticală, acoperind dezvoltarea designului, producția și distribuția sub același acoperiș. În martie 2024, Fabrique și-a lansat site-ul de e-commerce transfrontalier (chiar fbrq.com), alegând Statele Unite ca piață cheie pentru extinderea internațională.

Iar această colaborare nu este o mișcare izolată pentru brandul Vera Wang. Compania a fost vândută către WHP Global în decembrie 2024, tranzacția finalizându-se în ianuarie 2025. Vera Wang a rămas în funcția de fondator și director de creație, devenind și acționar la WHP Global. Pe lângă numeroasele acorduri de licență în categorii precum rochii de mireasă, parfumuri și articole pentru casă, brandul are un parteneriat cu Kohl’s pentru linia Simply Vera Vera Wang. Mai mult, în luna iunie, WHP Global a semnat o nouă licență cu Batra Group pentru a lansa o colecție ready-to-wear pentru femei în Marea Britanie și Europa.