Varianta Coronavirusului denumită „Stratus”. Ce informații sunt disponibile despre această nouă variantă și cum se distinge de tulpinile anterioare

Un specialist de la Universitatea din Salford a analizat amănunțit simptomele asociate coronavirusului „Stratus”. Acesta a explicat că două variante emergente, denumite XFG și XFG.3, au fost depistate pentru prima dată în luna ianuarie a acestui an și au atras rapid atenția comunității medicale.

Până în iunie, Organizația Mondială a Sănătății a inclus varianta XFG pe lista celor „aflate sub supraveghere”, invocând „creșterea proporțiilor la nivel global”. Ulterior, la începutul lunii septembrie, Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a raportat o majorare cu 7,1% a cazurilor de coronavirus în Anglia față de săptămâna precedentă, însă nu este clar câți pacienți erau infectați cu tulpina XFG, notează Mirror.

Potrivit dr. Nye, tulpina Stratus își are originea în varianta Omicron a coronavirusului. Deși a intrat în atenția publicului în timpul verii, primele cazuri au fost confirmate încă din ianuarie, iar de atunci numărul infecțiilor a crescut constant. În prezent, Stratus a depășit alte forme ale virusului și a devenit predominantă în multe regiuni. Totuși, apariția variantelor nu este o surpriză, întrucât bolile virale suferă modificări în permanență.

„Probabil că cel mai bine este să începem cu faptul că coronavirusul pare să se fi stabilit acum ca o boală sezonieră, la fel ca gripa, ceea ce era de așteptat”, a explicat dr. Nye. „Pe măsură ce imunitatea conferită de vaccinuri se estompează și se răspândesc noi variante, vom asista la o creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Variantele bolilor nu sunt nici ele o noutate, există aproape 150 de variante ale virusului «gripei», de exemplu.”

Semnele obișnuite ale infecției cu coronavirus – febră, tuse persistentă și pierderea gustului sau mirosului – se regăsesc și în cazul tulpinilor XFG și XFG.3. Totuși, acestea pot provoca manifestări mai accentuate, precum dureri de gât intense și răgușeală.

Dr. Nye a detaliat: „În majoritatea cazurilor, este aproape identic. Cu toate acestea, persoanele infectate cu această variantă tind să aibă dureri de gât foarte puternice și voce răgușită, în comparație cu alte simptome mai generale, precum tuse, febră și dureri. Bolile înregistrează întotdeauna creșteri atunci când copiii se întorc la școală, deoarece contactul strâns și nivelul adesea mai scăzut de igienă personală se combină. Cu toate acestea, această versiune are mai multe șanse să vă îmbolnăvească, deoarece pare să poată evita sistemul imunitar chiar dacă ați mai avut-o înainte. Acest lucru face ca vaccinurile anterioare să fie mai puțin utile, ceea ce face ca vaccinarea regulată împotriva celui mai recent coronavirus să fie și mai importantă. Gândiți-vă la asta ca la actualizarea telefonului pentru a obține cea mai bună experiență posibilă.”

Deși coronavirusul a devenit între timp extrem de răspândit, medicul atrage atenția că precauțiile rămân esențiale. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bebelușii, cei cu boli cronice sau cu un sistem imunitar compromis au cel mai mare risc de complicații.

În acest context, testarea și izolarea rămân măsuri importante. „Deși coronavirusul este acum o boală foarte comună, este încă periculos pentru un procent mare din populație. Așadar, dacă credeți că aveți coronavirus, testarea și izolarea ar trebui să aibă loc în continuare, același sfat se aplică și dacă aveți orice altă boală”, a concluzionat dr. Nye.



Sursa: Aici