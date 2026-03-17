Vânzările globale ale magazinelor universale au înregistrat o creștere de doar 0,63% în anul financiar 2024-2025, o cifră care indică o stagnare îngrijorătoare. Această evoluție modestă vine după o scădere de 1,6% în anul precedent, semnalând o revenire post-pandemică extrem de fragilă. V-ați fi așteptat la asta într-o economie care, teoretic, își revine? Se pare că lucrurile stau puțin diferit, fenomenul fiind descris de executivii din industrie drept o „vibecession”.

Deconectarea dintre cifre și sentimente

Deși indicatorii macroeconomici globali s-au îmbunătățit, încrederea consumatorilor a rămas la un nivel scăzut. Un nou raport, care compilează date de la 58 de magazine universale din întreaga lume, subliniază o prăpastie tot mai mare între datele economice și percepția cumpărătorilor. Chiar dacă inflația s-a temperat pe mai multe piețe înainte de recenta creștere a prețului petrolului, consumatorii continuă să caute valoare și să-și restricționeze cheltuielile discreționare. „Imaginea macroeconomică sugerează reziliență, dar consumatorul se comportă defensiv”, se arată în studiu.

revenirea spectaculoasă de după pandemie s-a încheiat. Sectorul a intrat într-o fază de „normalizare prudentă”, iar magazinele se bazează acum masiv pe promoții și pe controlul costurilor pentru a supraviețui.

Reduceri, AI și noi strategii digitale

Pentru a atrage clienți și a crește conversiile, retailerii au apelat la reduceri masive. Numai că discounturile au devenit norma, nu o mișcare tactică sau sezonieră, punând o presiune uriașă pe marjele de profit. În paralel, se investește în măsuri de eficientizare, inclusiv folosirea inteligenței artificiale pentru o mai bună gestionare a stocurilor. Iar schimbările nu se opresc aici. Optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) este considerată „învechită” și pierde teren în fața optimizării pentru motoarele generative (GEO). Cum vine asta? E drept că noua tehnologie a modificat rapid modelele de trafic în e-commerce, forțând retailerii să-și adapteze strategia digitală pentru a fi „lizibilă” și atractivă pentru agenții AI.

Rezultatul? O industrie în expectativă.

Piața second-hand explodează, luxul aspirational scade

Dar nu totul e negru. Segmentul de produse la mâna a doua și recommerce a depășit creșterea generală a retailului. Galeries Lafayette, de exemplu, a deschis spații dedicate ceasurilor și bijuteriilor second-hand, în timp ce Vinted a devenit cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din Franța. În contrast, piața bunurilor de lux personale a scăzut cu 2% în 2024, consumul de lux aspirațional prăbușindu-se în rândul generației Z. Și retailul fizic a trecut printr-o transformare, concentrându-se pe calitate în detrimentul cantității. Deși numărul total de magazine s-a stabilizat, retailerii au închis locațiile neperformante pentru a finanța deschiderea unor flagship-uri experiențiale. Falimentul Saks Global din SUA „a trimis șocuri în întreaga industrie”, lovind marii retaileri, deja afectați de incertitudinea tarifelor.

O lume divizată, de la India la Marea Britanie

Imaginea globală este departe de a fi uniformă. America Latină a demonstrat reziliență și a înregistrat creștere, fiind relativ ferită de tensiunile comerciale dintre SUA și China. India s-a impus ca un lider al creșterii, capitalizând pe seama cheltuielilor discreționare în creștere ale consumatorilor bogați. La polul opus, China și Hong Kong s-au confruntat cu un „reset structural determinat de criza imobiliară și de consumul slab, provocări intensificate de amenințările tarifare care au descurajat atât consumul intern, cât și investițiile internaționale”. Europa de Sud a beneficiat de turism, în timp ce nordul continentului a suferit din cauza inflației și a vânzărilor stagnante. Marea Britanie, în schimb, a fost lovită de absența continuă a cumpărăturilor fără taxe, care a suprimat cheltuielile internaționale.

Ce urmează? Un viitor și mai volatil

Perspectivele pentru 2025-2026 indică o perioadă „chiar și mai volatilă”. Schimbările bruște de politică tarifară din SUA, descrise drept un „șoc politic… au făcut dificilă prognoza pe termen lung, forțând retailerii să sacrifice creșterea în favoarea rezilienței”. Peste toate acestea se adaugă conflictul actual din Orientul Mijlociu și impactul său asupra logisticii, prețurilor la energie și presiunilor inflaționiste, care au „amenințat fragila încredere a consumatorilor”.