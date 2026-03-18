Macy’s Inc. a încheiat anul cu rezultate încurajatoare, depășind așteptările în ultimul trimestru fiscal. Deși vânzările nete au scăzut cu 1,7%, ajungând la 7,6 miliarde de dolari, vânzările comparabile, un indicator considerat mai precis al performanței, au crescut cu 1,8%. Profitul net a urcat spectaculos la 507 milioane de dolari, de la 342 de milioane în aceeași perioadă a anului trecut.

O strategie îndrăzneață

Planul de redresare pe trei ani, numit „Bold New Chapter” și introdus în februarie 2024, pare să dea roade. Strategia se concentrează pe închiderea a aproximativ 150 de magazine Macy’s neperformante și pe investiții masive în cele profitabile. Până la urmă, despre ce e vorba? Despre o modernizare. Cele 125 de magazine „reimaginate” – care au primit fonduri pentru personal suplimentar în zone cheie, produse noi și o prezentare vizuală îmbunătățită – au înregistrat o creștere a vânzărilor comparabile de 0,9%. Compania a anunțat că alte 75 de magazine vor fi modernizate în acest an.

Performanța pe divizii

Iar vedeta trimestrului a fost Bloomingdale’s. Divizia de lux a grupului a raportat o creștere a vânzărilor nete de 8,5% și o explozie a vânzărilor comparabile de 9,9%. Aceste rezultate vin pe fondul unor investiții continue în renovări și al capitalizării problemelor concurenței, precum falimentul Saks Global.

În schimb, divizia principală, Macy’s, a înregistrat o scădere a vânzărilor nete de 3,2%, dar o creștere modestă a celor comparabile, de 0,4%. Nici lanțul de cosmetice Bluemercury nu a stat rău, cu vânzări nete în creștere cu 2,5% și vânzări comparabile mai mari cu 1,3%.

Cifrele vorbesc de la sine.

Cuvintele CEO-ului

Tony Spring, președinte și CEO al Macy’s Inc., s-a arătat optimist cu privire la direcția companiei. „Pe măsură ce încheiem al doilea an al strategiei «Bold New Chapter», sunt mulțumit de creșterea și progresul pe care le înregistrăm în raport cu prioritățile noastre strategice”, a declarat acesta. „La Macy’s, oferim branduri mai relevante, un storytelling mai puternic și investim în colegii noștri pentru a putea servi mai bine clientul. Performanța excepțională a Bloomingdale’s subliniază capacitatea sa de a ridica experiența clientului și de a capta cererea pe segmentele de la premium contemporan la afaceri de lux. Privind spre 2026 și mai departe, suntem pregătiți să construim pe progresul nostru.”

Cifrele anuale și perspective

Pe întregul an 2025, vânzările nete ale companiei au scăzut cu 2,4%, la 21,8 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a crescut la 642 de milioane de dolari, de la 582 de milioane în 2024. Venitul operațional a atins 1,03 miliarde de dolari, în creștere de la 909 milioane în anul precedent. E drept că profitul pe acțiune ajustat a fost de 2,15 dolari.

Dar previziunile pentru 2026 sunt conservatoare, reflectând incertitudinile economice și geopolitice. Compania proiectează vânzări între 21,4 miliarde și 21,65 miliarde de dolari pentru 2026 (o ușoară scădere față de cele 21,8 miliarde din 2025), cu vânzări comparabile variind între o scădere de 0,5% și o creștere de 0,5%. Sunt oare prea prudenți?

Un detaliu tehnic, dar esențial, a fost impactul tarifelor vamale. Acestea au redus marja brută cu aproximativ 60 de puncte de bază în trimestrul patru și cu 40 de puncte pe întregul an, un factor care a fost în conformitate cu așteptările companiei.