Vânzările de retail din SUA vor crește cu 4,4% în 2026 la 5,6 trilioane de dolari

Autor - Stefan Stanescu
Vânzările de retail din Statele Unite vor înregistra o creștere de 4,4% în 2026, ajungând la o valoare totală de 5,6 trilioane de dolari, conform celor mai recente prognoze. Această estimare depășește creșterea de 3,9% din 2025, când vânzările au totalizat 5,4 trilioane de dolari, și este peste media anuală de 3,6% din ultimul deceniu (excluzând anii atipici ai pandemiei, 2020-2022).

O reziliență neașteptată a consumatorului

Deși contextul global este marcat de conflicte, costuri în creștere la carburanți și incertitudini macroeconomice, consumatorul american pare să rămână un pilon de bază al economiei. Matthew Shay, președinte și CEO al National Retail Federation (NRF), subliniază această tendință. „Cheltuielile de consum au fost un motor constant și fiabil al creșterii în 2025, chiar dacă condițiile economice generale au fluctuat”, a declarat acesta.

Iar perspectivele pentru anul viitor merg în aceeași direcție. „Ne așteptăm ca reziliența consumatorilor să continue și în 2026, cheltuielile gospodăriilor servind din nou drept pilon de sprijin economic”, a adăugat Shay.

Williams-Sonoma anunta o crestere de 15% a dividendelor si mizeaza pe 2026
RecomandariWilliams-Sonoma anunta o crestere de 15% a dividendelor si mizeaza pe 2026

Ce alimentează optimismul?

Mai mulți factori contribuie la această prognoză pozitivă. Printre aceștia se numără rambursări mai mari de taxe, o inflație care se așteaptă să scadă spre al treilea trimestru și o rată a șomajului care rămâne relativ scăzută, sub 4,5%. „Consumatorul a continuat să cheltuiască și a fost un motor economic cheie în 2025. Ne așteptăm la continuarea cheltuielilor de consum puternice”, a explicat Mark Mathews, economistul șef al NRF.

Citeste si:  Marea Britanie: Guvernul pregătește o nouă linie ferată Birmingham-Manchester

Conform analizei NRF, „activitatea de consum se așteaptă să primească un impuls modest în prima jumătate a anului din rambursări mai mari asociate cu reducerile de taxe adoptate prin Legea Working Families Tax Cut Act”. Chiar dacă piața muncii se va tempera, fundamentele solide, precum creșterea veniturilor și stabilitatea locurilor de muncă, vor susține în continuare cheltuielile.

Sentimente vs. cheltuieli, o discrepanță reală

Dar v-ați gândit vreodată cum se împacă optimismul cifrelor cu grijile de zi cu zi ale oamenilor? Ei bine, se pare că nu prea se împacă, și exact asta e ideea. Există o diferență clară între ce simt consumatorii și ce fac, de fapt, cu banii lor.

Vânzările de sneakers lifestyle scad la 18% pentru marii retaileri europeni
RecomandariVânzările de sneakers lifestyle scad la 18% pentru marii retaileri europeni

„Nu sunt așteptate îmbunătățiri semnificative ale sentimentului consumatorilor, dar există o deconectare între sentiment și cheltuieli”, a punctat Mark Mathews. Pe bune, deși oamenii sunt îngrijorați de inflație (care s-a situat în intervalul 2-3%) și de prețul combustibilului, cheltuielile continuă să crească, în special în rândul gospodăriilor cu venituri mai mari, care alimentează majoritatea creșterii în diverse categorii de retail.

Riscuri și incertitudini geopolitice

Prognoza (realizată în parteneriat cu firma de consultanță Oxford Economics) nu ignoră însă pericolele. Tensiunile din Orientul Mijlociu și provocările comerciale aduc un plus de nesiguranță.

Citeste si:  Horoscopul zilei de luni, 7 iulie. Ce rezerva astrele fiecarei zodii

„Tensiunile reînnoite din Orientul Mijlociu și efectele de undă pe piețele globale adaugă mai multă incertitudine peisajului economic”, a spus Mathews. „Deși mediul geopolitic și provocările continue ale politicilor comerciale necesită o atenție deosebită, rămânem optimiști că fundamentele de bază ale economiei SUA vor sprijini stabilitatea continuă în anul următor.”

Bombas Sport crește vânzările cu 60% și atrage 40% mai mulți clienți noi
RecomandariBombas Sport crește vânzările cu 60% și atrage 40% mai mulți clienți noi

Numai că economiștii insistă că nu e vorba doar de o creștere bazată pe prețuri mai mari. „Deși se așteaptă ca inflația să rămână peste ținta Rezervei Federale, inflația bunurilor este probabil să rămână într-o bandă inferioară. Se anticipează că o parte semnificativă a creșterii proiectate a vânzărilor va reflecta câștiguri reale, mai degrabă decât creșteri determinate de inflație.”

Articolul precedent
Brandul Diaspora Co. lansează prima carte de bucate cu 85 de rețete de la fermieri
Articolul următor
Ragusa provincia siciliană cu 50 de biserici unde scapi de aglomerație
New Balance 991v1 vine cu textură de crocodil și...

New Balance se pregătește să lanseze o versiune de-a dreptul specială a unuia dintre cele mai clasice modele ale sale, 991v1. Noua pereche, fabricată...

Ragusa provincia siciliană cu 50 de biserici unde scapi...

În timp ce mare parte din Sicilia se luptă cu turismul excesiv, un colț din sud-est rămâne aproape neatins. Aici, în provincia Ragusa, antreprenoarea...

Brandul Diaspora Co. lansează prima carte de bucate cu...

Brandul de condimente Diaspora Spice Co., cunoscut pentru parteneriatele directe cu fermierii din Asia de Sud, tocmai a lansat prima sa carte de bucate....

Johanna Ortiz vizează Europa cu vânzări de 30 de...

Designerul Johanna Ortiz și-a prezentat colecția Toamnă/Iarnă 2026 la Madrid, un eveniment ce marchează startul unei noi strategii de creștere pentru brandul columbian. Iar...