Vans revine în atenția pasionaților de sneakers cu o nouă colecție ce promite să se vândă instant. Brandul american, deținut de VF Corporation, se pregătește să lanseze joi pachetul „Pearlized Pack”, reinterpretând două dintre cele mai iconice siluete ale sale, Premium Classic Slip-On și Premium Old Skool 36, într-o manieră punk, cu un aspect uzat.

Un look grunge cu accente prețioase

Noua colecție aduce un aer rebel, inspirat din cultura punk. Vorbim despre adidași cu nituri, aplicații de perle și talpă din cauciuc cu un aspect pre-uzat, ca și cum ar fi fost deja purtați. E drept că ideea nu este complet nouă pentru Vans. Colaborările extrem de populare cu Satoshi Nakamoto au prezentat aplicații de perle chiar mai complexe, iar succesul lor a demonstrat că publicul iubește acest stil, aproape fiecare lansare de acest gen epuizându-se rapid.

Dar cum vine asta, perle pe adidași de skate? Ei bine, se pare că funcționează de minune.

Premium Old Skool 36 în două variante de culoare

Modelul Premium Old Skool 36 vine în două variante de culoare: Black/Navy Blue și Vintage Cocoa Brown. Ambele perechi au perle plasate strategic în aceleași locuri. Le găsim pe partea din față (toe box), pe limbă, la călcâi și, fireste, de-a lungul celebrului Sidestripe de pe ambele părți ale pantofului. Fiecare pereche are și talpa intermediară cu aspect zgâriat, pentru un look autentic, purtat.

Prețul pentru un model Premium Old Skool 36 este de 130 de dolari.

Trei stiluri pentru Premium Classic Slip-On

Pentru fanii siluetei fără șireturi, pachetul include trei stiluri ale modelului Premium Classic Slip-On. Acestea sunt disponibile în culorile Blackout, Camo Black și Indigo Blue. Similar cu modelul Old Skool 36, fiecare pereche are aplicații de perle, cu o bandă la călcâi și un design perlat care acoperă întreaga parte superioară frontală. Prețul pentru aceste modele este de 110 dolari.

O strategie de succes

Pe lângă lansările cu accente de perle, Vans a înregistrat un succes mare și cu modele care fac referire la gențile de designer (o mișcare destul de îndrăzneață, nu-i așa?). Modelul Old Skool „Souvenir”, inspirat de Chanel și lansat în august, a dat startul acestui val de popularitate. Iar brandul a continuat pe aceeași linie, cu restocări, culori noi și un alt pachet inspirat de designeri, denumit „Charms”.

Întreaga colecție Vans Pearlized Pack va fi disponibilă de joi pe vans.com și la anumiți retaileri selectați, dar nu fiți surprinși dacă stocurile se vor epuiza în câteva ore.