Van Der Beek: Prima soție, mesaj pentru văduva cu 6 copii. Spielberg a donat o sumă uriașă

Nimeni nu se aștepta la asta. Un gest de o grație rară. În plină durere după moartea lui James Van Der Beek, prima lui soție, Heather McComb, a postat un mesaj public. Direct pentru văduva actorului, Kimberly. O adevărată lecție de umanitate care a uimit pe toată lumea.

Starul din „Dawson’s Creek” a murit pe 11 februarie. A pierdut lupta de doi ani cu un cancer colorectal agresiv. Povestea, prezentată pe larg de publicația britanică Mirror, dezvăluie o tragedie completă: o familie îndurerată, șase copii rămași fără tată și dificultăți financiare uriașe.

„Așa îl voi vedea mereu pe James – inocent, bun și cu inima curată”

Heather, prima lui soție, cu care a fost căsătorit între 2003 și 2009, a postat o veche fotografie alb-negru. Cu ei doi. Alături, un text care a mișcat profund internetul, în care i-a mulțumit pentru „legătura specială” pe care au împărțit-o de-a lungul deceniilor.

„Sunt devastată de pierderea iubitului James”, a scris ea. „Sunt în special cu inima frântă pentru incredibila lui soție, Kimberly, pentru copiii lui minunați și pentru familia sa uimitoare… pe care știu că i-a iubit profund.”

Apoi a adăugat o amintire foarte personală. „Această poză este de la aniversarea mea de 21 de ani. Dawson’s Creek nici măcar nu fusese difuzat încă. Așa îl voi vedea mereu pe James – inocent, bun și cu inima curată. Ce călătorie am împărțit de-a lungul anilor.”

Banii, toți pe tratament. Familia, în pragul colapsului financiar

Durerea pierderii nu e singura problemă. Realitatea e cruntă. Văduva lui, Kimberly, a recunoscut că ea și cei șase copii se uită spre un „viitor incert”, pentru că tratamentele extrem de scumpe au secat toate conturile familiei. În ultimele luni de viață, James a ajuns să-și vândă suvenirurile din „Dawson’s Creek” și „Varsity Blues”. Doar ca să acopere facturile medicale.

Ironia sorții…

Ce a vândut? Printre altele, ținuta din primul episod „Dawson’s Creek”, evaluată la 3.000 de lire. A scos la licitație chiar și colierul pe care personajul său i l-a dat lui Joey, iubita din serial, la balul de absolvire, un obiect a cărui valoare a fost estimată la circa 40.000 de lire sterline.

Hollywood-ul a reacționat. Spielberg și Zoe Saldana, donații uriașe

Când s-a aflat de problemele cu banii, Hollywood-ul s-a mobilizat imediat. S-a lansat o campanie GoFundMe pentru familie. Donațiile au început să curgă. Legendarul regizor Steven Spielberg și soția sa, Kate Capshaw, au contribuit cu o sumă uriașă, un sprijin masiv pentru familia greu încercată.

Și nu s-a oprit aici. Kevin Huvane, agent de talente, a dat 5.000 de dolari. Actrița Zoe Saldana s-a angajat să doneze 2.500 de dolari lunar, asigurând un ajutor constant. Gesturi care arată o solidaritate reală într-un moment cumplit.

„Suflete pereche adevărate”. Fosta soție o admiră pe văduvă

Probabil cel mai neașteptat detaliu din mesajul lui Heather McComb este admirația ei sinceră pentru Kimberly, văduva lui James. Ea i-a numit, simplu, „suflete pereche adevărate”.

„Felul în care [Kimberly] i-a fost alături cu atâta grație este atât de frumos și ceva ce voi admira pentru totdeauna”, a continuat Heather, care a mai spus și cât de mult își iubea James rolul de tată și cât de puternică era legătura lui cu familia.

La final, un mesaj direct pentru cel care i-a fost soț. „Te iubesc, James. Știu că ai avut o mulțime de oameni dragi acolo sus care te-au primit acasă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Până ne vom reîntâlni, suflet drag.”

Sursa: Mirror

