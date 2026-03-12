Alessandro Michele a adus la Roma noua sa colecție Valentino pentru toamna anului 2026. Intitulată sugestiv „Interferenze”, prezentarea a avut loc în cadrul somptuos al Palazzo Barberini, marcând o revenire simbolică la originile casei de modă și o declarație de intenție a noului director de creație. Evenimentul, o excepție de la tradiționala Săptămână a Modei de la Paris, a reunit nume sonore din industrie și showbiz.

„Interferențe” creative la Palazzo Barberini

Designerul însuși se consideră o astfel de interferență, după cum a mărturisit. El creează „pentru un brand care nu îți poartă numele, iar această tensiune duce la ceea ce vedeți.” Această tensiune creativă pare să fi fost perfect armonizată cu moștenirea lui Valentino Garavani, rezultând într-o colecție modernă, dar profund respectuoasă față de trecut. Alegerea locației nu a fost deloc întâmplătoare. Michele a simțit că maiestuosul Palazzo Barberini era scena perfectă pentru viziunea sa.

„Am vrut foarte mult să prezint la Roma, dar nu într-un mod demonstrativ, ci pentru a reveni la originile brandului, recuperându-i grandoarea. Palazzo Barberini alternează această grandoare cu intimitatea, deoarece aceasta a fost și o casă privată. Interioarele sunt Rococo, dar prezintă și primele semne ale Neoclasicismului,” a explicat designerul, subliniind jocul de referințe și interferențe vizuale.

Omagiu adus maestrului Garavani

Departe de a fi o ruptură, colecția a fost poate una dintre cele mai integrate și aliniate cu sensibilitatea fondatorului casei. „Iubesc această casă și nu există niciun motiv să dărâm ceea ce s-a făcut înainte,” a confirmat Michele. Giancarlo Giammetti, partenerul de o viață al lui Garavani, prezent în sală alături de Gwyneth Paltrow, a recunoscut cu siguranță câteva dintre elementele-semnătură ale regretatului couturier. De exemplu, atenția constantă a lui Garavani pentru spatele oricărui articol vestimentar a fost reluată prin noduri și pliuri elaborate pe jachetele masculine și feminine.

Piesa de rezistență a fost o rochie roșie, fără spate, accesorizată cu un lanț subțire de aur, un tribut adus culorii-simbol a casei. Michele a recunoscut că este o culoare pe care o găsește foarte atrăgătoare, „deși este una cu care este complex de lucrat.” Asimetria a fost un alt element cheie, inspirat, potrivit curatoarei Pamela Golbin, de o rochie specifică creată de Garavani, idee regăsită într-o rochie lungă de catifea, neagră și roz, cu un singur umăr.

Nostalgia anilor ’80 și o paletă de culori îndrăzneață

Paleta de culori a fost, delicioasă, mizând pe contraste puternice. Am văzut o rochie în nuanțe de muștar, negru și lavandă sau o bluză verde smarald purtată peste o fustă plisată vișinie, cu talia marcată de o bandă înaltă portocalie. Aceste combinații îndrăznețe amintesc de anii ’80, o decadă pe care Michele o evocă cu nostalgie. Ce a însemnat acea perioadă pentru el? O epocă în care exista „libertatea pe care o aveau femeile, erau mai independente.” Designerul s-a gândit la „grandoarea hedonistă” a lui Garavani, din vremurile „când ființele umane erau în centrul lumii.”

Natura artificială și detaliile obsesive

Pentru a accentua jocul de interferențe, podelele saloanelor aurite și pictate ale palatului au fost acoperite cu iarbă sintetică și frunze minuscule. „Natura pătrunde în frumusețea palatului într-un mod metafizic, știi că nu este real, percepi acest lucru, și face parte din modul în care trăim astăzi, într-o realitate alternativă pe rețelele sociale. Este o imagine care amintește de artistul britanic David Hockney,” a detaliat Michele. Conștient că și alte case de modă au folosit elemente verzi în colecțiile lor, el nu s-a arătat deranjat. „Cred că este interesant. Continuă conversația despre frumusețe, există o nevoie de natură astăzi, dincolo de imaginile preambalate, iar eu ador natura.”

Michele a recunoscut că a existat o „obsesie pentru detalii minuscule care par fără rost, dintr-o altă epocă, pentru pliseuri, pentru drapaje,” dar rezultatul a meritat efortul. Deși dragostea sa pentru decorațiuni și ornamente este încă vizibilă, acum este mai reținută, un efort conștient de simplificare. Se pare că tranziția a fost una firească, designerul mărturisind că se simte „mai acasă” la Valentino.

Printre invitații de la Roma s-au numărat, pe lângă Giammetti și Paltrow, actrița Britt Lower și cântăreața Lily Allen. Ambasadorul brandului, actorul Colman Domingo, a surprins perfect esența hainelor Valentino, spunând că purtându-le se simte „parte din fantezie, într-un fel parte din vis, masculin romantic și sexy.”