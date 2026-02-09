Ușa de la intrare îți umflă factura: Trucul de 35 de lei care oprește pierderile de căldură

Frigul e pe drum. Facturile la căldură la fel. Ceea ce mulți nu realizează este că o bună parte din căldură fuge pe sub nasul lor, printr-un loc pe care îl ignoră complet. Vestea bună? Soluția e mai ieftină ca o pizza.

Vine vremea rece, cu vânt și ploi, iar experții avertizează asupra unei probleme comune. Cei de la Energy Saving Trust, citați de publicația Mirror, spun clar: curenții de aer de la ușa de la intrare sunt un hoț de căldură. Lasă aerul cald să iasă și pe cel rece să intre. Simplu. Rezultatul îl simți direct: disconfort în casă și o factură la energie care te ustură la buzunar.

Cum îți dai seama că pierzi bani pe sub ușă? Testul de 10 secunde

E ridicol de simplu. Nu-ți trebuie aparate scumpe sau experți. Doar tu și simțurile tale. Specialiștii propun o verificare rapidă, gata în niciun minut.

Începe cu ochii. Închide ușa. Te uiți atent la margini. Se vede vreo dungă de lumină pe lângă toc sau pe jos? Dacă da, pe acolo îți fuge căldura. Apoi, folosește urechile. Când bate vântul, lipește-te de ușă. Auzi un șuierat? Sunt banii tăi care se duc. Surprinzător sau nu, testul decisiv se face cu mâna. Plimb-o încet pe lângă marginile ușii. Simți un curent rece? Bingo. Ai găsit problema.

Soluția DIY de 35 de lei. Ce trebuie să cumperi și cum montezi

Ai confirmat problema? Nu te panica. Nu trebuie să schimbi ușa. Poți rezolva totul singur, cu o investiție de nimic. Pentru spațiul de sub ușă, soluția este un cheder tip perie sau unul cu clapetă. Le găsești în orice magazin de bricolaj și te costă cam 30-35 de lei, echivalentul celor 6 lire sterline menționate în Marea Britanie.

Iar pentru golurile de pe laterale? La fel de simplu. Folosește benzi de etanșare, fie din spumă, fie din cauciuc. Le lipești direct pe toc și gata, ai creat o barieră reală contra curenților. Un kit din ăsta e vreo 40 de lei (cam 7 lire sterline). Montajul e o joacă de copii, nu-ți trebuie scule, e proiectul perfect pentru sâmbătă după-amiază.

Izolație completă. Detaliile care fac diferența

Vrei să fii și mai riguros? Mai sunt două detalii pe care mulți le uită. Pune un capac peste gaura cheii, să nu mai sufle vântul prin broască. Și dacă ai cutie poștală în ușă, montează-i o perie la fantă. Pare o nimica toată, nu? Ei bine, specialiștii insistă că aceste mici găuri, adunate, chiar se simt pe factura finală de la iarnă.

Atenție! Marea greșeală pe care o fac mulți români în casă

Primul instinct e să izolezi totul. Orice crăpătură. Dar stai. Aici experții de la Energy Saving Trust vin cu un avertisment capital, care te poate scuti de bătăi de cap mult mai mari. Sfatul lor e direct: „Ușile interioare nu ar trebui izolate împotriva curenților de aer”. Motivul? E nevoie de acel spațiu de sub ușile din casă pentru ca aerul să circule. Fără această ventilație, riști umiditate și mucegai, ceea ce duce la un aer viciat și chiar la probleme de sănătate. Așa că lasă ușile din interior în pace și concentrează-te strict pe ușa de la intrare și pe ferestre.