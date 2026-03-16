Urcatul scărilor a devenit un exercițiu recomandat oficial de specialiști, însă practica se lovește de o realitate dură. Peste 1 milion de accidentări legate de scări au loc anual doar în SUA, un număr care îi face pe proprietarii de clădiri să fie din ce în ce mai reticenți în a permite accesul pe scări în afara situațiilor de urgență. Și totuși, pentru unii, acest tip de mișcare a devenit un stil de viață.

Beneficiile neașteptate ale unui exercițiu la îndemână

La prima vedere, pare banal. Dar urcatul scărilor este un antrenament complet. Dr. Luis Rodriguez, un medic pneumolog pediatru în vârstă de 66 de ani și un pasionat al acestui sport, explică simplu eficiența sa: „Îți lucrezi picioarele. Îți lucrezi inima. Îți lucrezi plămânii”. Ba chiar adaugă că „poți obține mult mai multe beneficii decât din simplul mers, pentru că gravitația lucrează împotriva ta”.

Cercetările susțin această idee. Doar patru minute de urcat scările oferă beneficii similare cu zece minute de mers alert sau douăzeci de minute de mers lent. Încă din 2018, ghidurile federale de activitate fizică din SUA au început să promoveze eforturile scurte și intense, precum alegerea scărilor între etaje la locul de muncă. Stella Volpe, expertă în exerciții fizice la Virginia Tech, subliniază că mulți oameni „nu realizează că nu trebuie să facă tot exercițiul într-o singură repriză pentru ca acesta să fie eficient”. aceste mici eforturi se acumulează pe parcursul zilei. Dincolo de fizic, Jennifer Gay, cercetătoare în sănătate publică la Universitatea din Georgia, notează că urcatul scărilor poate îmbunătăți și starea de bine mentală și poate crește nivelul de energie.

O luptă cu paza hotelurilor și accesul restricționat

Tom McGee, un cercetător de piață în vârstă de 69 de ani din apropiere de Chicago, a găsit în urcatul scărilor o metodă inedită de a se menține în formă și de a sta departe de țigări de două decenii. Numai că dedicarea sa l-a pus nu de puține ori în conflict cu securitatea. El povestește că a fost „dat afară din aproape fiecare hotel din oraș” din cauza locațiilor sale neconvenționale de antrenament. V-ați fi gândit că un simplu antrenament poate atrage paza?

Experiența lui evidențiază o provocare tot mai mare pentru amatorii acestui exercițiu, deoarece turnurile de birouri moderne restricționează tot mai mult accesul la casele scărilor. Lisa Bai, o newyorkeză care lucrează în imobiliare, confirmă că nu poate folosi scările din clădirea ei de birouri. Pare o modalitate ușoară de a face mișcare, dar uneori „nu este”, spune ea.

Frica de procese și cifrele din spate

De ce atâta reticență din partea proprietarilor? Răspunsul stă în răspunderea legală. Unele firme de avocatură îi avertizează pe proprietarii de clădiri că pot fi trași la răspundere dacă cineva se împiedică sau alunecă pe o scară. Iluminatul deficitar, lichidele de pe trepte sau balustradele rupte sunt doar câteva dintre condițiile care pot fi invocate în procese.

Un studiu din 2018 privind vizitele la urgențe a concluzionat că în SUA au loc peste 1 milion de accidentări legate de scări în fiecare an, fracturile fiind mai frecvente la persoanele în vârstă. Peste 60% dintre victime au fost femei.

Cifrele sunt, e drept, îngrijorătoare.

Și totuși, cercetătoarea Jennifer Gay susține că riscul de accidentare este foarte mic pentru persoanele care urcă scările. Coborârea poate fi mai riscantă, dar administratorii clădirilor „nu pot face din asta o stradă cu sens unic”, adaugă ea. De altfel, încă din 2013, o organizație non-profit din California, ChangeLab Solutions, a publicat un ghid prin care îndemna proprietarii să deschidă casele scărilor, argumentând că acestea nu prezintă un risc de răspundere mai mare decât alte zone comune.

Soluții creative și multă voință

Pasionații găsesc însă alternative. Echipamentele de fitness (precum aparatele StairMaster) pot aproxima efortul, deși participanții la cursele în turnuri spun că nu este la fel de dificil ca în realitate. Carmen Erickson, 53 de ani, și Vivian Dawson, 64 de ani, din suburbiile Detroitului, se întâlnesc de aproximativ trei ori pe săptămână pentru a urca scări, de obicei într-un parc din apropiere.

Când călătoresc, lucrurile se complică puțin. Ele se asigură că stau la ultimul etaj al hotelurilor înalte pentru a putea folosi scările. Caută, si, dealuri și parcări de spital. Au reușit chiar să negocieze accesul în afara programului la scările unei clădiri, acceptând să semneze o declarație pe proprie răspundere și să se înregistreze la agenții de securitate de fiecare dată.

„Dacă te conectezi cu oamenii potriviți, le spui ce faci și ești de acord cu regulile, nu a fost o problemă pentru noi”, spune Erickson. Dar, până la urmă, totul se rezumă la determinare, după cum concluzionează partenera ei de antrenament, Dawson: „Trebuie să vrei cu adevărat să o faci”.