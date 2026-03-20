Universitatea din Danemarca de Sud (SDU) a anunțat oficial că pune „în așteptare” un studiu controversat privind vaccinul împotriva hepatitei B, desfășurat pe nou-născuți în Guineea-Bissau. Decizia vine după ce Comitetul Național Danez pentru Etica în Cercetarea Medicală (NVK) a ordonat oprirea proiectului, catalogându-l drept „neetic”.

Un studiu „de neînțeles și îngrijorător”

Scandalul a izbucnit când comitetul de etică a decis că studiul, condus de cercetătorii Peter Aaby și Christine Stabell Benn de la Bandim Health Project (BHP), era de fapt un „studiu clinic mascat”. Mai exact, comisia a acuzat că cercetătorii nu au solicitat aprobarea etică necesară pentru o astfel de investigație. V-ați fi gândit că un astfel de pas ar fi standard?

Poziția NVK a fost extrem de fermă. Într-o declarație oficială, comitetul a afirmat: „Este de neînțeles și îngrijorător că cercetătorii nu au considerat necesar să solicite aprobarea comitetului pentru un studiu care implică o intervenție asupra nou-născuților vulnerabili.”

O acuzație gravă.

Replica universității nu a convins

Inițial, atât universitatea, cât și cercetătorii implicați au respins criticile. Argumentul lor principal era că vaccinul nu reprezenta un tratament experimental, ci făcea deja parte din programul național de imunizare al țării africane. ei susțineau că doar observau efectele unui vaccin deja administrat.

„Vaccinul împotriva hepatitei B este recomandat de OMS și face parte din programul național de vaccinare a copiilor din Guineea-Bissau,” au transmis reprezentanții SDU într-o primă fază. Ba chiar au adăugat că „Nu există niciun motiv să credem că vaccinul are efecte negative.” Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Intervenția ministerului a tranșat disputa

Lucrurile s-au complicat și mai mult pentru universitate când în ecuație a intrat Ministerul Învățământului Superior și Științei din Danemarca. Instituția guvernamentală a analizat situația și a ajuns la aceeași concluzie ca și comitetul de etică, susținând decizia NVK de a opri studiul. E drept că, odată ce se implică guvernul, marja de manevră se reduce mare.

Pusă în fața unei presiuni duble (atât din partea comisiei de etică, cât și a ministerului), conducerea Universității din Danemarca de Sud nu a mai avut de ales.

Proiectul, pus pe pauză pe 21 mai

Iar pe 21 mai, universitatea a anunțat public suspendarea proiectului. Într-un comunicat de presă, SDU a confirmat decizia, deși a făcut-o în termeni mai blânzi. „Am decis să punem în așteptare proiectul de cercetare,” se arată în comunicat.

Dar povestea nu se termină aici. Universitatea a anunțat și care sunt pașii următori, încercând să repare relația cu autoritățile de reglementare. „Vom iniția acum un dialog cu comitetul [NVK] pentru a clarifica cum poate fi descris și implementat un astfel de proiect de cercetare în viitor, astfel încât să respecte legea daneză.”