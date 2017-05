Unghii fresh de vara! French fantastic in forma de fundinta

Vrei sa impresionezi cu o manichiura fantastica, insa nu ai banii si timp sa mergi la salon.

Ei bine, avem solutia pentru tine. Uite cum poti realiza un french fundita, din oja, la tine acasa.

De ce ai nevoie:

– o oja alba

– o oja neagra

– o oja colorata. De preferat sa aiba o nuanta deschisa, pastelata. In sezonul estival sunt recomandate culorile cat mai calde

– un lac de unghii transparent

– o pensula subtire sau un betisor de bambus.

Cum se realizeaza modelul:

– se curata unghiile, se imping cu grija cuticulele, se taie, apoi se aplica un strat de protectie pe unghia naturala. Este recomandat un lac de unghii transparent.

– se coloreaza unghiile in nuanta aleasa, fie ca e roz, bleo, sau orice alta culoare.

– dupa ce am lasat unghiile sa se usuce, aplicam oja alba, in coltul unghiei, ca in imaginea de mai jos. Ne asiguram ca s-a uscat si trecem la pasul urmator.

– cu oja neagra trasam o dunga subtire, iar la mijloc realizam doua bucle mici.

– lasam din nou sa se usuce bine si apoi aplicam un strat subtire de lac de unghii transparent. Astfel unghiile vor fi protejate pentru mai mult timp.