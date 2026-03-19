Under Armour a lansat un nou model de sneakeri inspirat de anii ’90, Arc 96, care combină un design retro cu tehnologia de performanță a brandului. Noul model costă 125 de dolari și vine într-un moment în care compania își reorientează strategia pe segmentul de încălțăminte de stradă.

Inspirat din ’96, construit pentru azi

Numele modelului, Arc 96, nu este deloc întâmplător, fiind o trimitere directă la anul 1996, când a fost fondată compania din Baltimore. Designul este masiv, voluminos, înscriindu-se perfect în trendul „dad shoes” care, se pare, nu dispare prea curând. Partea superioară este realizată dintr-o combinație de plasă de diferite texturi și suprapuneri din piele naturală. Iar elementul central este logo-ul supradimensionat din TPU (de unde și numele „Arc”), care nu e doar de decor, ci se integrează în sistemul de șireturi pentru a fixa mai bine piciorul.

Tehnologie de alergare pentru confort zilnic

Dar hai să vedem ce e sub caroserie. Aici lucrurile devin cu adevărat interesante, pentru că talpa intermediară decuplată, cu dublă densitate, folosește tehnologia UA Hovr. Aceasta este preluată direct de la pantofii de alergare de top ai mărcii (gândiți-vă la modelele de performanță), asigurând un confort sporit pentru purtarea de zi cu zi.

Recomandari Stella International anunță un profit de 137 milioane dolari, afectat de tarifele SUA

Colaborarea exclusivă „No Maps” cu DTLR

Pentru a marca lansarea, Under Armour a colaborat cu retailerul DTLR din Maryland pentru o ediție exclusivă. Numită „No Maps”, aceasta combină o bază închisă la culoare cu accente vibrante de roșu, galben și albastru. Această variantă specială poate fi găsită atât pe dtlr.com și underarmour.com, cât și în magazinele fizice DTLR.

O nouă eră pentru Under Armour?

Reprezintă oare acest model o nouă direcție pentru brand? Se pare că da. Arc 96 și un alt model recent, HB-Lo, semnalează o schimbare de strategie pentru divizia de lifestyle a Under Armour, care a fost mai puțin vizibilă în ultimii ani.

Și cifrele par să susțină această revigorare.

Recomandari 17 branduri de lux participă la Săptămâna Parfumurilor pe Madison Avenue

Câștigurile companiei în al treilea trimestru au depășit proiecțiile analiștilor. „Rezultatele noastre operaționale ajustate din al treilea trimestru au depășit așteptările și, în ciuda câtorva impacturi nefericite, non-recurente, suntem încurajați de progresele pe care le facem în afacere pentru a reaprinde avântul mărcii”, a declarat fondatorul și CEO-ul Kevin Plank într-o conferință telefonică. Numai că asta nu e tot, fanii se pot aștepta la și mai multe opțiuni de sneakeri casual de la brandul din Baltimore în lunile următoare.

Modelul Under Armour Arc 96 este disponibil acum pe underarmour.com în șase variante de culoare, inclusiv cele prezentate, prețul de retail fiind de 125 de dolari.