Motivele pentru care este periculos sa bem cafea pe stomacul gol

Cafeaua de dimineata este un ritual tot mai des intalnit mai ales in randul oamenilor care lucreaza de dimineata sau pentru cei care fumeaza. Specialistii trag insa un semnal de alarma, acestia sustin

ca nu ar trebui sa o consumam niciodata pe stomacul gol.

Cortizonul creste cu rapiditate

Cafeaua consumata pe stomacul gol face ca secretia de acid clorhidric sa fie stimulata, ceea ce duce la grave probleme de sanatate. Persoanele cu gastrita sau ulcer sunt cele mai afectate.

Cafeaua consumata inainte de prima masa din zi duce si la cresterea nivelului de cortizon din corp si acesta va avea nevoie de mult timp sa-si revina. Nu in ultimul rand, cafeaua bauta pe stomacul gol duce la balonare si chiar stari de voma.

Pentru a diminua din efectele negative, nutritionistii va sfatuiesc sa adaugati in cafea lapte sau unt de cocos.

In cazul in care nu aveti timp pentru micul dejun, puteti adauga in cafeaua de dimineata putin lapte sau o lingurita de unt de cocos.

Aceste ingrediente sunt benefice pentru organism deoarece contin acizi grasi, grasimi care crest capacitatea organismului de a arde calorii cu 5%, adica aproximativ 120 calorii.

Gustul amar al cafelei poate fi atenuat cu scortisoara. Adaugati la 3/4 cesti de cafea macinata doua linguri de scortisoara si preparati cafeaua in mod obisnuit.