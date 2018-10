Ioana Ginghina a slabit 10 kilograme, fara dieta! Cum a fost posibil

Adepta a unei alimentatii sanatoase este, fara doar si poate, Ioana Ginghina, care a reusit sa slabeasca nu mai putin de zece kilograme, fara sa urmeze o dieta.

A incercat mai multe diete si a apelat la diverse trucuri, insa niciunul nu dadea roade. Tocmai de aceea, aceasta a luat o decizie drastica si anume sa renunte la cateva alimente din dieta ei.

Actrita in varsta de 41 de ani a slabit 10 kilograme intr-o luna de zile, dupa ce a renuntat la paine si dulciuri. Prezenta la un eveniment, vedeta a marturisit ca este nevoita sa-si cumpere lucruri noi dupa ce a ajuns sa schimbe masura la haine.

“Nu am mai mancat dulciuri si paine. Pot sa zic ca paste am mai consumat. Am reusit sa slabesc 10 kilograme intr-o luna si jumatate. Mi s-a parut un pic cam brusc. Alexandru m-a vazut zilnic si lui nu i s-a parut nimic in neregula, dar eu am fost nevoita sa-mi schimb garderoba. Nu imi mai este nimic bun. Am doua masuri in minus acum la haine”, a povestit Ioana Ginghina la un post tv.

De asemenea, vara trecuta ea a urmat dieta cu pepene: “Eu nu tin aceasta cura pentru slabit. Am incercat-o pentru detoxifiere si vine cumva la pachet. Am slabit doua kilograme in primele trei zile, dar nu asta urmaresc. Mananc doar pepene si astfel dau un «concediu» sistemului digestiv. Cura se tine trei, cinci sau zece zile. Eu o fac cat mai mult!”, spunea actrita in timpul dietei.