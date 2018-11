Dieta Iulianei Marciuc! Ce mananca vedeta ca sa slabeasca sase kilograme, in sase saptamani

Iuliana Marciuc a decis ca vrea sa faca o schimbare, asa ca dupa ce a urmat numeroase diete, ea a descoperit un regim minune, ce promite pierderea a sase kilograme, in doar sase saptamani.

Impresionata de transformarea mamei unei fetite din clasa fiului ei, Iuliana Marciuc s-a pus pe slabit: „Am vazut o schimbare radicala, 15 kilograme in minus, la mama unei fetite din clasa lui David. Am zis: uau!, ce s-a intamplat? Se vedea clar o schimbare de atitudine, nu acea slabire pe care ti-o da boala, ci o schimbare de atitudine. Abia am inceput. Au trecut doua saptamani, deci am scapat deja de doua kilograme. Dar mai important decat atat este starea fizica si psihica si faptul ca dupa trei antrenamente pe saptamana, te simti cu totul altfel. Ai grija si ce mananci, te indruma si cativa instructori, sunt si specialisti in nutritie. Mergem si la teatru impreuna. Iti schimbi modul de viata in sase saptamani”, a declarat ea pentru Libertatea.

De asemenea, ea a marturisit si ce mananca zi de zi.

„Antrenamentele de sala combina tot felul de exercitii cu muzica, intr-un ritm alert si o atmosfera de club. Mananc trei mese pe zi, cu farfurii identice, o proteina cat palma mea, legume si grasimi cat pumnul meu, iar in zilele de antrenament pot adauga carbohidrati, adica orez, paste, paine, cartofi, cat causul palmei mele. Doi litri de apa pe zi, fara cafea, oricum nu beam, fara alcool, din care oricum beam doar cate un pahar la cina, un rose; l-am eliminat. Si fara lactate. In a doua saptamana am introdus putin lapte, branza”, a explicat vedeta TV.