Carmen Harra, marturisiri sfasietoare: ”Boala mea, o boala compulsiva in care nu te poti controla”

Carmen Harra se confrunta cu o dependenta si a vorbit deschis despre aceasta boala care o macina de ani de zile.

Astfel, in cadrul unei emisiuni TV, ea aa marturisit ca este dependenta…de bijuterii. Si nu de ieri ori de azi, ci de cand se stie, dupa cum a precizat ea.

„Fiecare are pasiunile lui in viata si fiecare are dependentele lui in viata. Sunt oameni care sunt dependenti de tigari, de jocuri de noroc, eu am dependenta de bijuterii, de cand ma stiu. Ma duceam si imi cumparam. Am tot felul de lucruri pe care le-am colectionat si am devenit o colectionara. Tot ce vrei, ceasuri… Ma duceam la case de licitatii. Dar nu stiu de ce cumparam toate aceste lucruri.

Ca sa vezi ce inseamna dependenta.. Foarte multi bani ( a investit n.r ). Si nu au fost foarte bine distribuiti, daca stau sa ma gandesc. Puteam sa fac atatea lucruri cu banii astia, sa-i fi investit in ceva care sa-mi aduca banii inapoi. Dar a fost o nebunie a mea de care n-am putut sa scap, pentru ca eu o consider o boala a mea, o boala compulsiva in care nu te poti controla”, a dezvaluit Carmen Harra in emisiunea „Rai da’ Buni”, difuzata de Antena Stars.