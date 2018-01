Asta este singura zodie care nu iubeste pe nimeni cu adevarat! Ar fi bine sa te feresti de ea

Comportamentul nativilor nascuti sub acest semn zodiacal nu va fi digerat prea usor de cei din jur. Acestia reusesc cu usurinta sa-i tina la distanta pe toti cei din jurul lor.

Atitudinea perfectionista a Fecioarelor si faptul ca nu se pot abtine de la comentarii le face sa fie evitat.

La locul de munca, in cazul in care are subalterni, se va purta cu ei foarte strict. Nu accepta greseli, vrea ca totul sa fie facut la timp si fara exceptii.

Fecioarele pun suflet in tot ceea ce fac si cer si de la ceilalti acelasi lucru.

Trebuie sa te temi pe cat poti de razbunarea acestor nativi.

Nativii nascuti in Fecioara nu suporta infrangerea si nici sa fie certati, isi vor lua mereu masurile necesare pentru ca asta sa nu se intample. In general sunt foarte apreciati de sefi, deoarece dau totul pentru a iesi bine la munca, stau peste program si isi croiesc intotdeaua drumul catre varf.

Petrece ore in sir doar sa verifice daca a gresit ceva.

Atunci cand o Fecioara este suparata cel mai bine e sa o lasi in pace.