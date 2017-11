Alimente sunt laudate de milioane de oameni pentru cat de sanatoase sunt, insa care iti fac mai mult rau decat bine

Alimentele sanatoase pline de promisiuni sunt la mare cautare. Cei de la marketing fac tot posibilul sa ne faca sa credem ca produsele pe care le cumparam sunt bune pentru noi.

Noi am decis sa aflam care alimente sanatoase nu sunt la fel de inofensive cum am putea crede. Cate dintre ele fac parte din dieta voastra zilnica?

1. Sucul de fructe

Acea cutie de suc pe care cu totii o iubum nu este facuta din fructe, ci din substante chimice delicioase care dau culoare si gust bauturii. Practic, bem apa plina de zahar cu gust de fructe.

Chiar daca iti faci singura suc de fructe 100% natural, nu este atat de sanatos deoarece fructele isi pierd fibrele. Daca nu doresti sa iei in greutate alege fructele in forma lor naturala.

2. Batoanele de cereale

Nu conteaza daca batonul tau preferat de cereale contine fructe si nuci sau daca este bogat in fibre. Aproape toate au un nivel ridicat de zahar si un nivel surprinzator de scazut de nutrienti. Daca esti in cautarea unei gustari cu adevarat sanatoase, alege merele sau migdalele.

3. Fasole gatita la conserva

Fasolea este grozava, deoarece este bogata in fibre. In plus, este o sursa uimitoare de proteina vegetala, insa conserva ta preferata de fasole gatita este plina de zahar, sodiu si alti aditivi. Evita caloriile inutile si fierbe-ti boabele de fasole acasa.

4. Covrigeii

Covrigeii, gustarea preferata a milioane de oameni datorita continutului scazut de grasimi este lipsita de valoare nutritionala. De asemenea contine sodium si nu are proteine. Daca pofta nu iti da pace, ii poti manca ocazional impreuna cu alimente bogate in proteine si fibre (branza cu continut scazut de grasimi sau un mar).

5. Alimentele fara grasimi sau cu un procentaj scazut de grasimi

Multa lume evita grasimile saturata, asa ca producatorii s-au grabit sa le elimine din produsele lor. Problema este ca acele alimente nu au un gust bun dupa ce a fost scoasa grasimea, asa ca producatorii au gasit o solutie simpla: adauga mai mult zahar. Grasimea saturata este relativ inofensiva, insa zaharul nu este.