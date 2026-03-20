Raven Smith, editorialist și tată, a plecat recent într-o excursie de trei zile la schi în Elveția, alături de soțul său. A fost pentru prima dată când și-au lăsat fetița de nouă luni în grija bunicilor pentru trei nopți consecutive. Mărturisirea lui sinceră despre ce a simțit în această perioadă a stârnit numeroase discuții: pur și simplu, nu i-a fost dor de ea.

Așteptări versus realitate

Încă de la început, tatăl a fost precaut, măcinat de întrebări. Era prea mică pentru asta? Era el prea atașat? Se temea că va regreta decizia, că dorul de ea va umbri toată experiența, însă lucrurile au stat complet diferit.

În realitate, după ce a aterizat în St. Moritz, cel mai pregnant sentiment a fost cel de „calm benign”. A existat o undă de conștientizare, o tragere de inimă distantă, dar nimic copleșitor. „Fiica mea era acolo, undeva, fără mine, dar în loc să simt asta ca pe un apel urgent la arme, am simțit-o pur și simplu ca pe un fapt”, povestește el. Nu se temea că ceva ar putea merge prost sau că siguranța ei ar fi compromisă.

O iubesc, chiar o iubesc, dar nu mi-a fost dor de ea. O iubesc și pur și simplu nu eram cu ea.

Vinovăția care nu a mai venit

Cultura în general ne spune că ar fi trebuit să se simtă altfel, să experimenteze un dor sfâșietor, o amorțeală ca și cum i-ar lipsi un membru. Ar fi trebuit să se simtă vinovat, nu? Sau mai puțin liber. „Am așteptat durerea, vina, anxietatea de separare. Am așteptat să mă simt egoist. Nu au venit”, recunoaște el.

În schimb, bunicii au preluat situația cu un profesionalism desăvârșit, ca niște cascadori care au crescut deja patru copii acum 30 de ani și cunosc perfect meseria. Spre deosebire de tatăl ei, ei nu sunt deranjați de jucăriile zgomotoase, așa că fetița s-a bucurat din plin de „titirezi care cântau «Macarena», un pianoforte în miniatură și câteva vehicule mici cu sirene urlătoare”.

Redescoperirea sinelui, fără egoism

Odată ce preocuparea pentru copil s-a disipat, tatăl și-a putut satisface propriile nevoi – ceea ce, spune el, sună egoist, dar nu s-a simțit deloc așa. Hiper-concentrarea specifică unui părinte a lăsat loc unei minți eliberate de urgența unui dinte care crește, a unui scutec ud sau a unui cap care stă să se lovească.

Iar în Elveția, mintea lui s-a simțit liberă.

„Am mâncat când mi-a fost foame. Am dormit când am fost obosit. Am putut să merg singur la toaletă, ceea ce a părut de-a dreptul magic”, explică el. A putut să-și vadă soțul fără lumina monitorului pentru bebeluși pe față, a participat la o ședință de Pilates cu entuziasm și a mâncat fondue până nu s-a mai putut mișca. Până la urmă, nu e ceva la care visează mulți părinți?

Acasă, aude adesea „gânguritul fantomă” al fetiței care se trezește din somn, chiar și când e singur. Dar sus, pe teleschi, era doar o tăcere blândă. A descoperit că poate fi în continuare tată fără greutatea zdrobitoare a prezenței, dar și fără vina zdrobitoare a absenței.

Din nou un străin în mulțime

Fără un bebeluș în brațe și fără a fi nevoit să răspundă la întrebările standard despre copil – „Tibbs; o fetiță; nouă luni; chiar dormim” – sentimentul său de mister a revenit. Se simțea din nou un individ, nu doar un părinte.

„M-am simțit ca un străin într-un tren, un chip în mulțime… Puteam fi un escapolog. Puteam fi un egiptolog… Puteam fi oricine, literalmente oricine, fără a fi mai întâi un tată.”

Revederea a avut loc în a treia zi, cu 45 de minute după ora ei obișnuită de culcare, iar fetița era somnoroasă. Momentul a fost mai puțin o reuniune ca-n filme și mai degrabă un „lasă-mă-n pace să dorm”. Și totuși, tatăl s-a simțit diferit: mai recunoscător, chiar mai dependent. O privea dormind, analizând micile schimbări, în timp ce picioarele lui dureroase de la Pilates (o durere binevenită, de altfel) îl implorau să se așeze.