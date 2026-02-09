Un joc de 2 ore pe săptămână scade riscul de demență cu 25%. Așa funcționează

Gata cu sfaturile generale despre cum să-ți păstrezi mintea limpede. A apărut o soluție concretă, aproape greu de crezut. Un anume joc, care nu-ți ia nici două ore pe săptămână, ar putea tăia riscul de demență cu un sfert. Da, cu 25%. Pare incredibil?, potrivit Business Insider.

Descoperirea a surprins până și echipa de cercetare. Vorbim despre studiul ACTIV, finanțat de Institutele Naționale de Sănătate din SUA și considerat cel mai mare de acest gen la nivel mondial. S-a întins pe 20 de ani. Peste 2.000 de americani trecuți de 65 de ani au fost implicați. „Este un rezultat uluitor”, a spus neurologul Marilyn Albert de la Johns Hopkins School of Medicine, unul dintre experții care au studiat datele. „M-a făcut să cred că trebuie să intru online și să fac antrenamentul.”

De ce a funcționat un singur joc din trei? Aici e secretul

Metoda a fost directă. Participanții, împărțiți în patru grupuri aleatorii. Un grup nu a făcut nimic, a fost grupul de control. Celelalte trei au primit câte un tip de antrenament cognitiv: unul pentru memorie, cu liste de cuvinte, altul pentru raționament, bazat pe găsirea de tipare, și un al treilea axat pe viteza de procesare vizuală. Verdictul? Fără echivoc. Doar grupul care a făcut antrenamentul de viteză a înregistrat beneficii pe termen lung, riscul lor de a face demență fiind cu 25% mai mic față de restul. Iar efortul nu a fost uriaș. Programul a însemnat una sau două ședințe de 60-75 de minute săptămânal, timp de șase săptămâni, plus câteva sesiuni de reîmprospătare după un an și apoi după trei.

„Double Decision”: exercițiul care îți forțează mintea să fie mai rapidă

Numele jocului-minune este „Double Decision”. Îl găsești pe platforma BrainHQ, de la Posit Science. E un fel de test de multitasking pentru ochi și creier. Trebuie să vezi un obiect în centrul ecranului. Simplu. Dar, în același timp, trebuie să reperezi un alt obiect care flash-uiește la marginea câmpului vizual. Dacă reușești, jocul accelerează. Dacă greșești, încetinește. Aici pare să fie cheia: natura sa adaptivă. Te împinge mereu la limită, dar fără să te frustreze. O coincidență? Puțin probabil, mai ales că un alt joc video adaptiv, EndeavorOTC, tocmai a primit aprobare în SUA pentru tratamentul ADHD la adulți. Celelalte două exerciții din studiu nu se ajustau în funcție de jucător.

„E greu, dar greu înseamnă bun”: povestea unei profesoare de 71 de ani

Joyce Grego are 71 de ani și e profesoară la pensie. Ea nu a fost în studiu, dar joacă „Double Decision” de ani buni. Spune că simte o diferență clară față de prietenii de vârsta ei. Se simte mai ageră. „Sunt foarte conștientă de mediul înconjurător și simt că asimilez atât de multe, și atribui acest lucru jocului, în special lui Double Decision”, povestește ea. Joyce a remarcat că reține cuvinte mai ușor și vede detalii pe care alții le ignoră, cum ar fi niște folii de plastic peste plantele de pe marginea șoselei, într-o zi geroasă. A tot încercat să-și convingă apropiații să joace. Mulți au renunțat. Au zis că e prea greu. Replica ei, însă, e plină de înțelepciune: „Greu înseamnă bun.”

De ce funcționează? Misterul nu a fost încă elucidat

Nimeni nu știe sigur, deocamdată. Totul se bazează pe ipoteze. „Presupunerea mea este că această sarcină de antrenament cognitiv face ceva cu conectivitatea creierului”, avansează o explicație neurologul Marilyn Albert. Odată cu vârsta, legăturile dintre zonele creierului slăbesc. Un astfel de antrenament rapid le-ar putea menține puternice. Dar oare tenisul sau artele marțiale, care cer și ele reacții rapide la stimuli multipli, nu ar face același lucru? „Mi-aș dori să pot spune da, pentru că nu vreau să fiu nevoită să spun că trebuie să faci această sarcină”, recunoaște Albert. Ea admite că jocul poate fi „destul de anost”. Până la un răspuns clar din partea științei, acest exercițiu digital rămâne singurul de acest tip validat de un studiu atât de mare.