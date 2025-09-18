18 septembrie , 2025

Ultimele articole

 

AcasăSANATATEUn instrument AI inovativ poate anticipa riscul a peste 1.000 de afectiuni

Un instrument AI inovativ poate anticipa riscul a peste 1.000 de afectiuni

Autor - Lyla
1
3 min.

Un model de inteligență artificială dezvoltat de cercetători europeni poate estima riscul de a dezvolta boli precum cancerul sau diabetul cu până la 10 ani înainte de diagnosticare. Cum funcționează această tehnologie și care sunt limitele ei?

Cum a fost creat instrumentul

O echipă de cercetători de la Centrul German de Cercetare a Cancerului (DKFZ), Laboratorul European de Biologie Moleculară (EMBL) și Universitatea din Copenhaga a antrenat un model de inteligență artificială folosind date medicale anonime de la 400.000 de persoane din Marea Britanie. Ulterior, modelul a fost testat pe 1,9 milioane de pacienți din Danemarca. Scopul a fost de a identifica tipare care să permită estimarea riscului de îmbolnăvire pe termen lung.

Algoritmul analizează istoricul medical al pacienților, inclusiv diagnostice anterioare, obiceiuri precum fumatul și intervalele de timp dintre evenimentele medicale. De exemplu, dacă cineva a avut anumite probleme de sănătate la 40 de ani, sistemul poate estima probabilitatea de a dezvolta o boală gravă până la 50 de ani.

Ce boli poate prezice și cât de precis este

Modelul funcționează cel mai bine pentru afecțiuni cu evoluție previzibilă, cum ar fi anumite tipuri de cancer, infarctul miocardic, diabetul de tip 2 sau septicemia. În aceste cazuri, previziunile sunt mai precise pe termen scurt decât pe termen lung. „Acest model este începutul unei noi modalități de a înțelege sănătatea umană și evoluția bolilor”, a declarat Moritz Gerstung, coordonatorul echipei AI în oncologie de la DKFZ.

Citeste si:  Cum iti poate imbunatati memoria si sanatatea creierului aceasta bautura calda

Cercetătorii spun că modelul funcționează ca o prognoză meteo: arată riscul, nu garantează că o persoană se va îmbolnăvi. Există însă și limite. Pentru afecțiuni psihice, boli infecțioase sau complicații legate de sarcină, estimările sunt mai puțin fiabile. Acest lucru se datorează faptului că aceste boli pot apărea imprevizibil sau depind de factori greu de anticipat.

Importanța ordinii evenimentelor medicale

„AI-ul nu doar identifică factorii de risc, ci analizează și modul în care aceștia se leagă între ei în timp”, spune Moritz Gerstung. De exemplu, dacă o persoană fumează timp de 15 ani, apoi dezvoltă hipertensiune, iar după cinci ani apare o inflamație cronică, modelul poate calcula riscul de infarct în următorii zece ani.

Opiniile experților și așteptările viitoare

Ewan Birney de la EMBL consideră că această tehnologie demonstrează că AI poate „învăța multe dintre tiparele sănătății noastre pe termen lung și poate folosi aceste informații pentru a face predicții relevante”. El vede acest model ca pe un pas important către o abordare mai personalizată și preventivă a medicinei.

Totuși, unii experți independenți atrag atenția că datele folosite provin în principal din Regatul Unit și Danemarca, ceea ce înseamnă că populațiile analizate sunt predominant albe și cu vârste medii. Pentru ca modelul să fie util la scară globală, este necesar să fie testat și pe grupuri etnice diverse și în regiuni cu caracteristici medicale diferite.

Citeste si:  Cu speed fitness, in 20 de minute, arzi calorii cât în patru ore de gimnastică!

Ce urmează pentru această tehnologie

Cercetătorii subliniază că instrumentul nu este încă pregătit pentru utilizare în cabinetele medicale. Totuși, el ajută deja la înțelegerea modului în care stilul de viață și istoricul medical influențează riscurile pe termen lung. „Vrem să facem aceste predicții accesibile medicilor, dar într-un mod care să protejeze confidențialitatea”, adaugă Gerstung.

În viitor, este posibil ca medicii să poată consulta datele unui pacient analizate de AI și să primească recomandări pentru investigații sau schimbări în stilul de viață cu ani înainte de apariția simptomelor. Pentru ca acest lucru să devină realitate, sunt necesare însă studii suplimentare și aprobări din partea autorităților.

Dezvoltarea acestei tehnologii ridică și întrebări etice importante. Cine va avea acces la aceste predicții? Cum vor fi folosite de companiile de asigurări sau de angajatori? Aceste aspecte vor necesita dezbateri pe măsură ce tehnologia avansează.

Chiar dacă modelul nu este încă folosit în practică, el deschide noi perspective pentru prevenirea bolilor și personalizarea îngrijirii medicale. Cercetătorii speră ca, în timp, astfel de instrumente să ajute medicii să identifice mai devreme pacienții cu risc crescut și să ofere intervenții adaptate fiecăruia.

Sursa: Aici

Articolul precedent
Cinci semne zodiacale ce vor excela profesional până în anul 2025
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

 

Citește și:

Spitalele sunt la un pas de transformare! Chinezii au...

Revoluție în spitale! Chinezii au inventat lipiciul care repară fracturi în 2 minute Inovația vine din provincia Zhejiang, unde o echipă condusă de profesorul Lin...

Cercetare: modul în care medicamentele pentru pierderea în greutate...

Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă pe fond emoțional răspund mai puțin la tratamentele cu GLP-1, cum ar fi Ozempic. Persoanele care folosesc mâncarea...

Analiză: Motivele pentru care unii indivizi obezi rămân în...

Specialiștii au identificat 266 de variante genetice care pot explica de ce unii oameni cu obezitate nu dezvoltă boli metabolice grave. Obezitatea nu este întotdeauna...

Ce părere au dermatologii despre trendurile de îngrijire a...

Specialiștii explică de ce multe produse virale sunt inutile și cum poți avea grijă de pielea ta cu efort minim. Pe rețelele sociale apar mereu...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media