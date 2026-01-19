Un coșmar domestic: și-a distrus casa pentru o mașină de spălat

China. O familie e în șoc. Motivul? O mașină de spălat vase. O achiziție ce părea normală a provocat un acces de furie care a transformat casa într-un teatru de război. Nimeni nu se aștepta la asta.

Totul s-a întâmplat în provincia Guangdong. Soția a filmat scena, iar clipul a explodat pe internet. Bărbatul a înnebunit când a aflat că ea a cumpărat mașina de spălat vase fără să-l întrebe, invocând datoriile familiei, o poveste relatată de Adevărul.

Bucătăria, transformată în ring de box

Într-un video postat pe 8 ianuarie, femeia a povestit totul. A comandat mașina online. Pe ascuns. De ce? „Am cumpărat-o pentru că apa de la robinet este prea rece iarna ca să spăl vasele manual. În plus, soțul nu spală niciodată vasele”, a spus ea. O explicație simplă. Un efect devastator.

Soțul a aflat de cumpărătură fix când un muncitor a bătut la ușă să instaleze aparatul în apartamentul lor închiriat. Surpriză totală. Turbat de furie, i-a cerut să anuleze comanda imediat și să returneze mașina. Ea a refuzat. A fost scânteia.

„Nu ne permitem!”: pretextul dezastrului

Argumentul lui? Banii. „Familia noastră nu își permitea o mașină de spălat vase din cauza costurilor mari la apă și electricitate”. Un punct de vedere economic, desigur, dar exprimat cu o violență rară. Mașina a costat 1.500 de yuani, cam 215 dolari. O sumă, într-adevăr. Dar justifică așa ceva?

Apoi, haosul. A început să distrugă totul. Obiecte zburau prin casă, sparte, făcute țăndări, în timp ce soția, îngrozită, continua să filmeze întreaga scenă. Un spectacol grotesc.

Regrete târzii. Sincere sau nu?

Mai târziu, bărbatul și-a cerut iertare. „Până la urmă, putea fi cumpărată o mașină mai mică”, a admis el. Scuzele au venit, dar cam târziu. Erau sincere? Greu de spus. Ironia sorții… Gestul lui a împărțit internetul în două: unii l-au condamnat fără drept de apel, în timp ce alții au încercat să-i găsească circumstanțe atenuante.

Ce rămâne după acest incident bizar?

Poate o lecție. Comunicarea despre bani într-un cuplu pare să fie de bază. Furia nu rezolvă. Doar distruge. Cazul acesta e un simplu memento despre controlul emoțiilor și despre căutarea unor soluții pașnice. Atât. S-a terminat cu bine? Poate. Sau poate nu.