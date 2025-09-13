Un condiment obișnuit cu puterea de a lupta împotriva cancerului și infecțiilor

Hreanul, un condiment cu gust puternic, este mult mai valoros decât pare la prima vedere. Pe lângă faptul că oferă un gust distinct preparatelor, această rădăcină conține substanțe care pot aduce beneficii importante sănătății. Studiile recente arată că hreanul ar putea avea un rol în prevenirea cancerului și în combaterea infecțiilor.

De ce hreanul poate ajuta împotriva cancerului Hreanul conține sinigrină, o substanță prezentă și în broccoli sau conopidă. Această substanță poate reduce inflamația și poate contribui la prevenirea îngroșării arterelor. Totodată, hreanul este bogat în izotiocianați, compuși cunoscuți pentru proprietățile lor antitumorale. „Plantele din familia Brassicaceae, inclusiv hreanul, conțin compuși care pot distruge celulele canceroase”, explică dieteticianul Amanda Igel de la Clinica Cleveland. „Acești compuși fie distrug celulele dăunătoare, fie încetinesc multiplicarea acestora.” Consumul regulat de legume crucifere, precum hreanul, a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare. Chiar și câteva lingurițe de hrean pe săptămână pot fi suficiente pentru a beneficia de aceste efecte. Citeste si: Cauzele gastritei si remedii

Protecție împotriva bacteriilor și infecțiilor Izotiocianații din hrean au capacitatea de a acționa împotriva unor bacterii precum E. coli sau Salmonella. Studii internaționale au confirmat că acești compuși pot neutraliza chiar și bacterii rezistente la antibiotice. Efect antibacterian demonstrat împotriva H. pylori, o bacterie care poate cauza ulcere

Acțiune antifungică, deși sunt necesare cercetări suplimentare

Ajută la protejarea împotriva intoxicațiilor alimentare „Izotiocianații acționează ca niște apărători microscopici”, spune Igel. „Atacă bacteriile periculoase fără a afecta celulele sănătoase.”

Cum să folosești hreanul în alimentație Porția potrivită pentru beneficii maxime O linguriță de hrean proaspăt ras este suficientă pentru a simți efectele benefice. Egiptenii antici îl foloseau ca remediu, iar astăzi îl putem adăuga cu ușurință în diverse preparate. Burgeri sau fripturi

Piure de cartofi sau sosuri cu usturoi

Băuturi precum Bloody Mary Mosbah Kushad, cercetător la Universitatea din Illinois, subliniază: „Nimeni nu va mânca o cantitate mare de hrean. Gustul său puternic te face să te oprești la timp.”

Când trebuie să fii atent la consumul de hrean Deși hreanul este sigur pentru majoritatea persoanelor, cei care suferă de afecțiuni digestive ar trebui să fie precauți. Persoanele cu boala Crohn, ulcere sau colită pot resimți simptome neplăcute. „Puteți consuma hrean zilnic, atâta timp cât nu provoacă iritații”, recomandă Igel. „Dacă simțiți usturime în gură, nas, stomac sau gât, este bine să faceți o pauză.” Citeste si: Ce sa nu mananci alaturi de carne, ca sa nu te imbolnavesti crunt Senzația de arsură provocată de hrean dispare rapid, spre deosebire de cea lăsată de ardeiul iute, care poate persista mai mult.

Hreanul, din trecut până în prezent De-a lungul timpului, hreanul a trecut de la a fi folosit ca remediu la a deveni un condiment apreciat în bucătărie. Cercetările continuă pentru a descoperi noi beneficii și posibile utilizări medicale ale compușilor săi. În viitor, este posibil ca extractele de hrean să fie folosite în tratamente specializate. Deocamdată, recomandarea specialiștilor este simplă: adăugați hrean proaspăt sau sub formă de sos în alimentația voastră. O cantitate mică poate aduce beneficii importante, fără efort suplimentar.

Sursa: Aici