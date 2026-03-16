Deși discuțiile despre scaun rămân un tabu social, o conversație sinceră cu medicul despre orice schimbare neobișnuită este esențială pentru depistarea precoce a unor probleme grave de sănătate. În contextul Lunii de Conștientizare a Cancerului Intestinal, care are loc în aprilie, un chirurg specialist a evidențiat cinci semne critice pe care publicul ar trebui să le recunoască. Mr. Jeremy Clark, chirurg generalist consultant specializat în boli colorectale la Nuffield Health din Brighton, trage un semnal de alarmă.

Sânge în scaun, primul semnal de alarmă

Prezența sângelui este poate cel mai clar semn. „Sângerarea la toaletă este o caracteristică îngrijorătoare pe care ar trebui să o semnalați medicului de familie”, spune Clark. Culoarea sângelui poate oferi indicii importante. Chirurgul explică diferența: „Dacă sângerezi de la începutul colonului, sângele trebuie să parcurgă aproximativ un metru înainte de a ieși odată cu materiile fecale, așa că va deveni foarte închis la culoare, negru. Dar dacă sângerezi dintr-o zonă mai joasă a intestinului, mai aproape de anus, va ieși roșu aprins.”

Iar urgența este dictată de acest detaliu. „Dacă vedeți sânge în scaun, în special sânge de culoare mai închisă sau sânge care este amestecat cu scaunul, chiar și o singură dată și este o cantitate semnificativă, acest lucru ar trebui raportat imediat medicului dumneavoastră. Nu așteptați ca acest lucru să se repete.” Nici sângele roșu aprins nu trebuie ignorat, deși poate părea mai puțin alarmant. „Dacă vedeți puțin sânge roșu aprins pe hârtia igienică după ce ați fost la toaletă și știți că aveți hemoroizi, atunci nu este atât de îngrijorător. Totuși, dacă acest lucru continuă mai mult de o săptămână, ar trebui raportat medicului dumneavoastră dacă nu a fost investigat niciodată înainte”, adaugă specialistul.

Schimbări în tranzitul intestinal

Orice modificare bruscă și persistentă a obiceiurilor intestinale trebuie investigată. „Dacă intestinele dumneavoastră funcționează o dată pe zi ca un ceasornic, iar apoi brusc mergeți de două sau trei ori pe zi și scaunele sunt puțin mai moi, acesta este un lucru care trebuie investigat”, subliniază Clark.

Dar nu doar diareea este un semn. „Constipația nu este un factor de risc la fel de mare, dar dacă este o schimbare bruscă și nu revine la normal, și aceasta trebuie examinată.”

Cheia este persistența.

„Dacă intestinele vă joacă feste doar pentru o zi sau două și apoi se stabilizează, nu ar trebui să fie nimic de îngrijorat. Dar dacă aveți o schimbare persistentă care durează câteva săptămâni, atunci aceasta ar trebui raportată.”

Durere, balonare și pierdere în greutate

Alte trei semne completează tabloul clinic și nu ar trebui niciodată trecute cu vederea. Primul este durerea abdominală. „Cancerele intestinale pot provoca dureri abdominale. Aceasta tinde să fie o caracteristică mai târzie, dar poate apărea și devreme”, notează chirurgul. Apoi vine balonarea, un simptom adesea banalizat. „Oamenii se simt adesea destul de balonați dacă ceva nu este în regulă în intestin”, adaugă Clark. În final, o scădere inexplicabilă în greutate ar trebui să ridice imediat semne de întrebare. „Cancerele intestinale vă pot face să pierdeți în greutate, având un impact asupra modului în care funcționează digestia”, explică el.

De ce sunt ignorate simptomele?

V-ați gândit vreodată de ce aceste semne sunt atât de ușor de trecut cu vederea? Răspunsul este, din păcate, simplu. „Există o mulțime de simptome, dar problema este că toate se suprapun cu alte probleme mai puțin grave, cum ar fi hemoroizii sau sindromul de colon iritabil (SCI), așa că oamenii ignoră sau resping adesea cu ușurință aceste simptome”, recunoaște Clark. Amânarea vizitei la medic poate avea însă consecințe grave.

Până la urmă, timpul este prețios. „Nu vrem ca oamenii să stea cu simptomele timp de câteva luni, întrebându-se dacă ceva va reveni la normal, pentru că, deși cancerele intestinale progresează de obicei lent, ocazional pot fi mai agresive”, insistă medicul. „Ne dorim ca oamenii să raporteze aceste lucruri devreme, deoarece am prefera să investigăm ceva și să descoperim că nu e nimic, decât să ne uităm la lucruri mai târziu și să nu mai putem face atât de multe.”

Ce faci dacă ai aceste simptome

Dacă vă confruntați cu oricare dintre aceste simptome sau sunteți îngrijorat de orice schimbare pe care o observați, primul pas este să mergeți la medicul de familie. Acesta poate recomanda un test simplu, non-invaziv. „Medicii de familie le vor oferi adesea pacienților un kit FIT (Test Imunochimic Fecal), care vine cu toate instrucțiunile. Practic, este un kit pentru acasă pentru a colecta o mică mostră de materii fecale, care apoi merge la laborator pentru a fi testată”, explică Clark.

Rezultatele vin de obicei în aproximativ două săptămâni. „Dacă rezultatul este pozitiv, înseamnă că există sânge în scaun, ceea ce trebuie investigat. Veți fi trimis la unitatea locală pentru a discuta cu echipa despre efectuarea unei colonoscopii sau a unei tomografii computerizate pentru a verifica și a vă asigura că nu este nimic în neregulă cu intestinul și că nu există semne de polipi sau cancer intestinal. Făcând acest lucru, depistăm lucrurile mult mai devreme și ele devin mult mai tratabile și vindecabile.”