Universitatea Troy îl va găzdui pe Dr. Jiří Minarčík, un bursier Fulbright din Republica Cehă, în perioada 23-26 martie. Vizita sa face parte din Programul Fulbright Scholar-in-Residence, menit să aducă perspective internaționale în campusurile universitare din Statele Unite.

O oportunitate pentru comunitate

Oficialii universității și-au exprimat entuziasmul pentru acest schimb academic. „Suntem încântați să-l primim pe Dr. Minarčík în campusul nostru,” a declarat Dr. Chris Shaffer, decanul Colegiului de Arte și Științe. „Programul Fulbright Scholar-in-Residence este o oportunitate minunată pentru studenții, profesorii și personalul nostru de a interacționa cu un savant internațional și de a învăța despre cultura și istoria altor țări. Suntem recunoscători Comisiei Fulbright pentru că ne-a oferit această oportunitate.” programul este conceput special pentru a ajuta instituțiile să-și internaționalizeze campusurile, curricula și comunitățile.

Agenda academică

Pe parcursul șederii sale, Dr. Minarčík va vorbi studenților de la mai multe specializări. Acesta va intra la cursuri de istorie, științe politice, dar și de topografie și științe geomatice.

Prelegere deschisă publicului

Punctul central al vizitei va fi o prelegere publică.

Marți, 24 martie, de la ora 19:00, savantul ceh va susține o prezentare intitulată „Experiența Cehă cu Uniunea Europeană”. Evenimentul va avea loc în Foaierul Centrului Internațional de Arte din campusul Troy. Si, foarte important, accesul este gratuit și deschis publicului larg.

O perspectivă valoroasă asupra UE

Dar de ce este importantă această vizită, dincolo de protocol? V-ați gândit vreodată cum se vede Uniunea Europeană unei țări care a aderat mai târziu?

Dr. Richard Ledet, profesor asociat de istorie, consideră momentul esențial pentru studenți. „Vizita Dr. Minarčík este o oportunitate unică pentru studenții noștri de a învăța despre Uniunea Europeană de la cineva care a trăit și a studiat-o îndeaproape,” a explicat el. Iar prelegerea publică, adaugă Ledet, „va oferi o perspectivă valoroasă asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă UE astăzi.” Până la urmă, e una să citești tratate și alta să asculți experiența directă a unui specialist.

Dr. Jiří Minarčík este profesor asociat și prodecan pentru Relații Internaționale la Colegiul de Dezvoltare Regională și Institutul Bancar – AMBIS din Republica Cehă (o instituție privată de învățământ superior). Domeniile sale de expertiză includ integrarea europeană, relațiile internaționale și istoria modernă.