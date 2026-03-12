Gigantul american de cosmetice Ulta Beauty a anunțat o creștere a vânzărilor nete de 11,8% pentru ultimul trimestru fiscal, perioadă ce a inclus și sezonul sărbătorilor din 2025. Mai mult, compania se pregătește să facă un pas major în online, prin lansarea unui magazin direct pe platforma TikTok Shop.

Ulta Beauty vine pe TikTok Shop

Anunțul a fost făcut chiar de CEO-ul companiei, Kecia Steelman, în timpul prezentării rezultatelor financiare. „Suntem încântați să anunțăm astăzi o integrare strategică extinsă cu TikTok”, a declarat Steelman. Mișcarea este una de pionierat, Ulta Beauty alăturându-se unui grup restrâns de retaileri multi-brand prezenți pe platformă, precum Pacsun și Revolve.

Lansarea este iminentă. „Săptămâna viitoare, vom lansa Ulta Beauty pe TikTok Shop, unde clienții pot cumpăra imediat în timp ce interacționează cu conținutul de la Ulta Beauty și brandurile noastre de pe platformă”, a adăugat CEO-ul. utilizatorii vor putea cumpăra produse direct din aplicație, fără a mai fi redirecționați.

Recomandari Kit-ul de călătorie Miami de la SHAMPOOHOTEL, disponibil la Ulta Beauty

O strategie digitală consolidată

Mutarea nu este deloc una izolată, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a prezenței digitale a companiei. „Suntem entuziasmați de oportunitățile – atât pe platformele sociale, cât și pe cele de comerț îmbunătățite cu AI – de a aduce la viață experiența și sortimentul nostru inconfundabil Ulta Beauty”, a explicat Kecia Steelman. Faptul că vânzările prin aplicația mobilă Ulta Beauty au crescut deja cu 15% arată că focusul pe digital dă roade.

Pentru început, oferta de pe TikTok Shop nu va include toate produsele. „Vom lansa inițial cu un sortiment atent curatoriat de branduri exclusive Ulta, ceea ce va adăuga un alt instrument interesant în strategia noastră de construire a mărcii”, a precizat Steelman. Așadar, miza este pe exclusivitate pentru a atrage clienții.

„Ne-am recăpătat farmecul”

Creșterea de 11,8% a vânzărilor nete nu a venit din senin. A fost rezultatul unor schimbări profunde în interiorul companiei, menite să revitalizeze brandul. „Am reaprins cultura noastră și am revigorat brandul, iar clienții, asociații și partenerii noștri de brand au observat acest lucru”, a afirmat cu mândrie CEO-ul.

Recomandari 9 măști de ochi care te scapă de cearcăne și pungi de la 20 de dolari

Steelman a oferit și detalii despre rețeta succesului. „Am făcut acest lucru prin schimbări organizaționale decisive care au accelerat luarea deciziilor și au aliniat echipele și resursele în jurul obiectivelor centrate pe client. Adoptând o mentalitate de învingător pe măsură ce am acumulat succese cheie și am creat un impuls pe parcursul anului, am reaprins treptat spiritul nostru colectiv sau, cum îmi place mie să spun, ne-am recăpătat farmecul.”

Brandurile care au tras compania în sus

Dincolo de cifre și strategii, succesul se vede și în performanța unor branduri specifice. Creșterea a fost susținută puternic de vânzările de parfumuri și produse de îngrijire a pielii, dar și de lansarea a peste 100 de branduri noi și de expansiunea internațională. Steelman a evidențiat mai mulți câștigători ai trimestrului.

Pe lista noilor branduri cu performanțe de top se numără Moroccan Oil, Amika, Medicube și Isima. La categoria wellness, s-au remarcat Therabody și Nod Pods. În segmentul de cosmetice mass-market, motoarele au fost L’Oréal, Morphe și marca proprie, Ulta Beauty Collection, în timp ce la categoria de prestigiu, Kylie Cosmetics și MAC au condus vânzările.