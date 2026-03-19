Un studiu clinic din 2014 a descoperit că bărbații care au luat un supliment cu ulei din semințe de dovleac au înregistrat o creștere a numărului de fire de păr cu 40% în 24 de săptămâni, comparativ cu doar 10% în grupul placebo. Mai recent, o cercetare din 2021 a arătat rezultate promițătoare și pentru femeile care l-au aplicat direct pe scalp. V-ați fi gândit că banalele semințe de dovleac ascund un asemenea potențial?

Cum funcționează, mai exact?

La prima vedere, pare doar un alt trend de pe internet. Numai ca lucrurile stau putin diferit, iar explicația stă în compoziția sa. Brendan Camp, medic cu dublă specializare în dermatologie și dermatopatologie, explică mecanismul. „Uleiul din semințe de dovleac este bogat în acizi grași esențiali, în special omega-3 și omega-6, care ajută la menținerea membranelor celulare sănătoase și susțin funcționarea corectă a celulelor.”

Pe lângă asta, uleiul este plin de nutrienți valoroși. „Conține, si, antioxidanți precum vitamina E, zinc și fitosteroli, care pot ajuta la protejarea foliculilor de păr de stresul oxidativ și inflamație, ambele putând contribui la subțierea părului,” adaugă medicul. acești nutrienți creează un mediu propice pentru un scalp sănătos și pentru producția de cheratină.

Studiile arată rezultate promițătoare

Dincolo de teorii, cifrele încep să confirme beneficiile. Studiul cel mai des citat, realizat în 2014, a analizat efectele unui supliment de 400 mg de ulei de dovleac administrat bărbaților cu alopecie androgenetică. După 24 de săptămâni, grupul care a primit uleiul a avut o creștere medie a numărului de fire de păr de 40%. E drept că suplimentul conținea și alte ingrediente, iar studiul nu a putut explica exact mecanismul de acțiune al uleiului.

Shab Caspara, expertă în tricologie, consideră rezultatele „promițătoare”, dar adaugă că „sunt necesare mai multe studii la scară largă pentru a confirma aceste rezultate.”

Un alt studiu, mai recent (publicat în 2021 în Journal of Cosmetic Dermatology), a investigat eficacitatea uleiului aplicat topic la femeile care se confruntau cu căderea părului. Cercetarea l-a comparat cu spuma de minoxidil 5% pe o perioadă de trei luni și a arătat, din nou, rezultate încurajatoare.

Blochează DHT, dar nu ca medicamentele

Hai sa vedem cum vine asta cu hormonii. O teorie importantă se leagă de fitosteroli, niște compuși din uleiul de dovleac. Aceștia ar putea inhiba 5-alfa-reductaza, enzima care transformă testosteronul în DHT (dihidrotestosteron). Un nivel prea mare de DHT este direct legat de căderea părului atât la bărbați, cât și la femei. asa ca, „scăderea DHT ar putea teoretic reduce subțierea părului,” spune Dr. Camp.

Dar medicul temperează așteptările, menționând că „dovezile sunt limitate și provin în principal din studii clinice mici” și că „răspunsurile individuale pot varia.”

Shab Caspara este de aceeași părere. „Deși studiile clinice mici au arătat rezultate promițătoare, [uleiul din semințe de dovleac] nu este la fel de puternic sau previzibil ca blocanții medicali de DHT, așa că este cel mai bine văzut ca o intervenție de susținere, nu una de sine stătătoare.”

Oral sau direct pe scalp?

Specialiștii au preferințe diferite. Dr. Camp are o abordare combinată: „Dacă cineva este interesat în principal de reducerea căderii părului sau de sprijinirea creșterii, de obicei recomand să înceapă cu suplimentarea orală, folosind în același timp produse topice pentru sănătatea scalpului ca pas complementar.”

În schimb, Shab Caspara recomandă utilizarea topică, în special în combinație cu un dermaroller, „care îmbunătățește pătrunderea și permite compușilor activi din uleiul de semințe de dovleac să ajungă mai bine la folicul.” Indiferent de metodă, ambii experți subliniază că uleiul trebuie integrat într-o rutină completă de îngrijire.

Nu te aștepta la rezultate peste noapte.

De obicei, primele îmbunătățiri vizibile apar după trei până la șase luni de utilizare constantă.

Cine ar trebui să îl evite

Ca orice produs, nu este pentru toată lumea. Persoanele cu alergii la semințele de dovleac sau la alte tipuri de semințe ar trebui să îl evite complet. Iar oricine urmează tratamente hormonale sau pentru tensiunea arterială ar trebui să discute cu medicul înainte de a-l folosi, la fel ca și femeile însărcinate sau cele care alăptează.