Uleiul de Cyperus rotundus, alternativă naturală la epilarea cu laser?

Un studiu din 2014 și opiniile dermatologilor arată dacă un ulei natural poate reduce creșterea părului.

Tot mai mulți oameni caută metode alternative de îndepărtare a părului, iar uleiul de Cyperus rotundus a atras atenția după ce dermatologul Shereene Idriss a vorbit despre el pe TikTok. Acest subiect a generat un interes crescut și în căutările Google, unde metoda a înregistrat o creștere de 4.000% în ultimul an. Dar ce spun specialiștii despre această opțiune?

Ce este Cyperus rotundus și cum acționează

Cyperus rotundus este o plantă invazivă din zonele tropicale, iar uleiul extras din ea este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antimicrobiene. În trecut, a fost folosit în medicina tradițională pentru vindecarea rănilor sau probleme digestive. Recent, atenția s-a îndreptat spre potențialul său de a încetini creșterea părului.

Shereene Idriss, MD FAAD explică: „Uleiul acționează prin încetinirea enzimelor responsabile de creșterea părului.”

Folosit istoric pentru diverse afecțiuni ale pielii și digestiei

Recent studiat pentru efectul de inhibare a creșterii părului

Comparație cu epilarea cu laser

Un studiu publicat în Aesthetic Surgery Journal a analizat 65 de pacienți, împărțiți în trei grupuri. Un grup a aplicat apă sărată, altul ulei de Cyperus rotundus, iar al treilea a primit tratament cu laser Alexandrite. După șase luni, nu au existat diferențe semnificative între rezultatele obținute cu laser și cele obținute cu uleiul de Cyperus rotundus.

Participanții au folosit și metode tradiționale de epilare, precum ceara sau threadingul, la fiecare trei săptămâni. Karan Lal, MD FAAD atenționează: „Este posibil ca tehnica de epilare pe care o foloseau , cum ar fi smulgerea cu ață , să fi cauzat cicatrici minore care împiedică creșterea părului, așa că interpretați aceste rezultate cu rezervă.”

Chiar dacă studiul nu oferă dovezi solide, rezultatele sunt considerate promițătoare de către unii dermatologi, mai ales pentru cei care caută alternative la epilarea cu laser sau tratamente de întreținere.

Avantaje și limite ale uleiului de Cyperus rotundus

Cine poate beneficia de această metodă?

Spre deosebire de epilarea cu laser, care funcționează cel mai bine pe păr închis la culoare și piele deschisă, uleiul de Cyperus rotundus nu ține cont de culoarea pielii sau a părului. Dr. Lal explică: „Funcționează prin reducerea nivelului de hormoni în piele, astfel încât poate fi eficient și pe păr alb sau pe toate tipurile de piele.”

Acest lucru îl face atractiv pentru persoanele cu păr deschis la culoare sau piele mai închisă, care nu obțin rezultate bune cu laserul. Totuși, nu este recomandat tuturor. „Dacă cineva are probleme hormonale sau endocrine, ar trebui să consulte un endocrinolog înainte să folosească acest ulei”, avertizează dr. Lal.

Există preocupări legate de posibilitatea ca uleiul să acționeze ca disruptor endocrin. Karan Lal, MD FAAD menționează: „Nu pot spune că este, și nici că nu este, dar probabil există o anumită perturbare, deoarece îl aplicăm pe zone cu o absorbție mai mare.”

Cum se folosește corect uleiul de Cyperus rotundus

Potrivit studiului, pacienții au aplicat 0,25 ml de ulei pur de două ori pe zi, timp de șase luni, după curățarea zonei. Uleiul se masează timp de două minute imediat după epilare prin metode precum ceara sau threadingul, la fiecare trei săptămâni.

Nu diluați uleiul pentru rezultate optime

Testați pe o zonă mică timp de două zile înainte de utilizare extinsă

Pentru pielea sensibilă, amestecați două-trei picături cu ulei de jojoba

Spălați mâinile bine după aplicare pentru a evita contactul cu zone unde nu doriți să inhibați creșterea părului

Este important să nu aplicați uleiul pe scalp, sprâncene sau alte zone unde doriți să păstrați părul.

Rezultate și perspective pe termen lung

Studiul nu specifică dacă efectele sunt permanente sau dacă părul va crește din nou după întreruperea utilizării. Shereene Idriss, MD FAAD menționează: „Deși sunt necesare mai multe studii, acesta a arătat potențial și nu a produs niciun rău.”

Rezultatele pot apărea după aproximativ șase luni de utilizare constantă. Nu există dovezi clare privind efectele pe termen lung, dar dermatologii spun că uleiul pare sigur pentru majoritatea persoanelor, cu excepția celor cu probleme hormonale sau endocrine.

Ce trebuie reținut despre această metodă

Uleiul de Cyperus rotundus poate fi o opțiune pentru cei care caută alternative la epilarea cu laser sau pentru cei cu păr alb sau piele mai închisă. Totuși, nu există suficiente studii pentru a garanta rezultate permanente sau lipsa efectelor secundare. Este recomandat să consultați un dermatolog înainte de a începe tratamentul și să verificați întotdeauna sursa uleiului folosit.

Metoda necesită răbdare și aplicare consecventă, iar efectele pot varia de la o persoană la alta. Pentru cei care aleg să încerce această soluție, informarea corectă și monitorizarea atentă sunt esențiale.

Shereene Idriss, MD FAAD amintește: „Roma nu s-a construit într-o zi, iar lucrurile bune vin celor care își iau timpul.”