Dermatologii recomandă adesea să ne „ușurăm” rutina de îngrijire primăvara, iar un ulei facial poate fi înlocuitorul sau completarea perfectă pentru o cremă prea densă. O opțiune care a atras atenția recent este Blossom Essentials Hydration Oil, un produs care costă 34 de dolari și promite o absorbție surprinzător de rapidă, lăsând în urmă doar un ten luminos.

Ce rol are, de fapt, un ulei facial?

V-ați întrebat vreodată de ce sunt atât de populare? La prima vedere, ai zice că doar încarcă tenul. Lucrurile stau însă puțin diferit. Potrivit medicului dermatolog Whitney Hovenic, lucrurile sunt destul de clare: „Un ulei facial ajută în principal la sigilarea hidratării și la consolidarea barierei naturale de hidratare a pielii”. uleiurile sunt altceva. Fiind compuse în principal din lipide (spre deosebire de creme, care au la bază apă), rolul lor este să blocheze umiditatea în piele, nu neapărat să o furnizeze direct.

O formulă lejeră, cu absorbție instantanee

Acest elixir bogat în antioxidanți este realizat dintr-un cocktail de uleiuri nutritive din semințe (jojoba, măceșe și marula), așa că hidratează profund suprafața pielii cu o atingere și o senzație delicată. Iar senzația este una de mătase. Cel mai puternic aspect este viteza cu care se absoarbe în piele.

Recomandari De ce parfumul tău preferat miroase brusc îngrozitor? Hormonii sunt de vină

Rezultatul? Un ten luminos instantaneu.

Până la urmă, scopul este să arăți bine, nu să te simți lipicioasă. Datorită absorbției rapide, nu există riscul de a rămâne cu o senzație lipicioasă sau de a provoca scuamarea altor produse aplicate anterior.

Cum îl integrezi în rutina ta?

Dar cum se folosește corect? Ai două variante. Poți să îl utilizezi în locul cremei hidratante (în funcție de tipul tău de ten) sau, alternativ, ca pas final în rutina de seară. Multe persoane preferă a doua variantă. După curățare, aplicarea serurilor și a cremei hidratante, se ia o cantitate de mărimea unei monede de 10 bani în palmă, apoi se tapotează ușor pe piele.

Recomandari Zoe Saldaña și Lizzo au uimit în rochii transparente la petrecerea Oscar 2026

Pentru că se usucă extrem de repede, nu trebuie să-ți faci griji că vei păta perna sau că fața va rămâne uleioasă.

Cât costă și unde se găsește?

Uleiul Blossom Essentials Hydration Oil are un preț de 34 de dolari și poate fi achiziționat direct de pe site-ul producătorului. E drept că nu e cel mai ieftin produs, dar formula sa lejeră și efectul imediat l-au făcut suficient de popular încât să fie inclus și în cutia de frumusețe Allure Beauty Box din luna martie, o selecție a celor mai interesante produse de pe piață.