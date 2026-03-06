Ulei de măsline cu steroli modificați retras din magazinele României din cauza siguranței

Uleiul de măsline pe care îl pui în salată ar putea conține ceară în exces și o compoziție chimică modificată. Nu este o ipoteză, ci concluzia dură a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a retras mii de litri de ulei de pe rafturi și a aplicat amenzi record. Scandalul, care a dus la sancțiuni de aproape 750.000 de lei, e mai mult decât o problemă locală, ci expune un eșec la nivel european privind controlul importurilor, confirmat de auditorii de la Bruxelles. Iată, pas cu pas, ce s-a descoperit, de ce s-a ajuns aici și ce urmează pentru siguranța consumatorilor.

Radiografia unui control de amploare

Inspectorii ANPC au luat la puricat 619 de importatori și comercianți de ulei de măsline din întreaga țară, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Aproape jumătate dintre ei, mai exact 276 de operatori economici, nu respectau legea. În total, a fost verificată o cantitate de aproape 17.000 de litri de ulei, din care peste 5.000 de litri prezentau diverse deficiențe. Măsurile au fost drastice: 165 de amenzi contravenționale în valoare totală de 748.000 de lei, oprirea temporară de la vânzare a 4.500 de litri și retragerea definitivă a altor 240 de litri, cu o valoare de peste 10.000 de lei.

Dar ce anume era în neregulă? Pe lângă problemele vizibile, precum ambalaje deformate, produse expirate sau depozitate necorespunzător, adevărata problemă a fost dezvăluită de analizele de laborator. Trei dintre probele trimise la analiză au picat testele europene. Concret, acestea nu se încadrau în parametrii legali din punctul de vedere al caracteristicilor organoleptice, al acidității și, cel mai grav, al conținutului de ceară, compoziției acizilor grași și compoziției de steroli. Practic, ceea ce era vândut drept ulei de măsline era un produs alterat, un pericol pentru sănătate.

„Prin verificarea a peste 600 de importatori şi comercianţi de ulei de măsline, ANPC şi-a reafirmat angajamentul faţă de respectarea drepturilor consumatorilor. Rezultatele acestor controale subliniază necesitatea unei rigurozităţi sporite din partea operatorilor economici. Vom continua să luăm măsuri ferme pentru a proteja consumatorii”, a declarat preşedintele interimar al ANPC, Sebastian Hotca.

Lista neregulilor comune este lungă și arată o nepăsare generalizată în piață: de la lipsa declarației nutriționale sau înscrierea eronată a acesteia, până la neînscrierea țării de origine, nerespectarea promoțiilor sau lipsa afișării prețului pe unitatea de măsură. Toate acestea, într-un sector unde o sticlă de un litru de ulei poate costa de la 30 de lei până la peste 100 de lei.

De la București la Bruxelles: o problemă europeană

Cum a ajuns acest ulei neconform pe rafturile din România? Răspunsul se află într-un eșec sistemic la granițele Uniunii Europene. Uleiul de măsline este unul dintre cele mai falsificate produse alimentare la nivel global, iar controalele la import sunt slabe sau chiar inexistente. Un raport recent al Curții de Conturi Europene (ECA) a tras un semnal de alarmă devastator, arătând că verificările pentru pesticide și alți contaminanți în uleiul de măsline importat sunt „fie inexistente, fie foarte limitate”.

Auditorii europeni au analizat situația din Grecia, Italia și Spania, țări care asigură peste 90% din producția de ulei de măsline a UE. Descoperirile sunt șocante. Autoritățile spaniole, de exemplu, au analizat doar trei mostre de ulei de măsline importat pentru reziduuri de pesticide între 2018 și 2023. Italia nu a prelevat nicio probă în 2023 și 2024, iar Grecia a introdus controale dedicate la frontieră abia în 2024. În acest timp, importurile UE echivalează cu aproximativ 9% din producția anuală, iar 75% din aceste importuri provin din Tunisia.

Problema este amplificată de presiunile economice. Tunisia, după o recoltă record, încearcă să-și dubleze cota de export fără taxe vamale către UE, la 100.000 de tone. Inițiativa este puternic contestată de fermierii europeni, în special de organizația italiană Coldiretti, care a promis proteste la granițe împotriva acestei „idei nebunești”.

Ce urmează pentru consumatori

Confruntată cu raportul auditorilor, Comisia Europeană a recunoscut că există o problemă. Oficialii de la Bruxelles au admis că „uleiul de măsline importat trebuie să fie luat în considerare în mod explicit de către statele membre în analiza lor de risc” și controlat în același mod ca producția internă. Comisia a promis că va cere țărilor membre detalii suplimentare despre verificările pe care le efectuează și a anunțat o linie mai dură privind controalele la importul de alimente, pe fondul protestelor fermierilor din întreg blocul comunitar.

La București, ANPC promite continuarea controalelor pentru a asigura calitatea produselor de pe piață. Totuși, scandalul recent demonstrează că vigilența la nivel național nu este suficientă. Fără un control riguros la frontierele Uniunii Europene, produse neconforme sau chiar periculoase vor continua să pătrundă pe piața unică și, în final, în farfuriile consumatorilor români. Până atunci, singura apărare a cumpărătorului rămâne atenția sporită la etichetă, la preț și la reputația producătorului.