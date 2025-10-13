Turmericul și efectele sale antiinflamatoare în cancer

Turmericul este adesea promovat ca un ajutor în lupta împotriva cancerului, însă cercetătorii avertizează că dovezile clare lipsesc. Iată ce spun studiile și care sunt riscurile posibile.

Turmericul a devenit tot mai popular în rândul celor care caută soluții naturale pentru sănătate. Mulți îl consideră un „supercondiment”, însă întrebarea rămâne: cât de eficient este cu adevărat în prevenirea sau tratarea cancerului? Deși unele studii de laborator au oferit rezultate promițătoare, realitatea este mai complexă. Să analizăm ce se știe până acum.

Ce este turmericul și cum acționează

Cunoscut și sub numele de șofran indian, turmericul face parte din familia ghimbirului și este un ingredient esențial în curry. Substanța activă din turmeric, curcumina, a atras atenția cercetătorilor datorită potențialului său antiinflamator și a efectelor observate în unele studii de laborator.

În experimente realizate pe celule canceroase, curcumina a reușit să inhibe creșterea tumorilor și să stimuleze moartea celulelor afectate. Totuși, aceste rezultate nu au fost încă confirmate pe pacienți umani.

Dificultatea absorbției curcuminei

Un aspect important este faptul că organismul absoarbe curcumina destul de greu. Pentru a depăși această problemă, cercetătorii testează diferite metode de combinare sau încapsulare a substanței, astfel încât efectul să fie mai puternic.

Utilizarea turmericului de către pacienții cu cancer

Multe persoane care suferă de cancer aleg să includă turmericul în alimentația lor sub formă de pudră, pastă sau suplimente. În cantități mici, folosite la gătit, turmericul este considerat sigur. Totuși, există riscuri atunci când se consumă doze mari sau suplimente necontrolate.

Suplimente cu risc: Autoritățile britanice (MHRA) au emis avertismente pentru produsele Fortodol și Miradin, pe bază de turmeric, care conțin nimesulidă, o substanță ce poate afecta grav ficatul.

Autoritățile britanice (MHRA) au emis avertismente pentru produsele Fortodol și Miradin, pe bază de turmeric, care conțin nimesulidă, o substanță ce poate afecta grav ficatul. Semne de afectare hepatică: îngălbenirea pielii, urină închisă la culoare, greață, oboseală accentuată, dureri abdominale, pierderea poftei de mâncare.

Chiar dacă unele clinici folosesc curcumina ca terapie complementară, medicii atrag atenția că nu trebuie înlocuite tratamentele standard cu alternative care nu sunt validate științific.

În plus, efectele secundare pot apărea atunci când turmericul este consumat în cantități mari sau pe perioade lungi, inclusiv probleme digestive sau reacții dermatologice.

Este important ca orice supliment să fie administrat doar la recomandarea medicului și să nu se folosească produse promovate fără bază științifică.

Rezultatele studiilor științifice despre curcumină și cancer

Cercetările realizate până acum arată rezultate diferite, în funcție de tipul de studiu și de modul de testare. De exemplu, în 2013, un studiu internațional pe celule de cancer colorectal a sugerat că asocierea curcuminei cu chimioterapia ar putea fi mai eficientă decât chimioterapia singură. Totuși, acest rezultat a fost obținut doar în laborator.

Un alt studiu, din 2019, a analizat aplicarea topică a curcuminei la pacienți cu cancer de cap și gât, supuși chimioterapiei și radioterapiei. S-a observat o reducere a inflamației și a durerii, precum și o vindecare mai rapidă a rănilor, dar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma aceste efecte.

Limitările cercetărilor actuale

Multe dintre studiile realizate au avut un număr redus de participanți sau s-au bazat pe modele animale. De asemenea, absorbția redusă a curcuminei limitează eficiența acesteia în organism. Industria suplimentelor nu este la fel de strict reglementată ca cea farmaceutică, ceea ce face dificilă evaluarea reală a efectelor.

În studiile clinice pe pacienți cu cancer colorectal, de prostată sau alte forme de cancer, curcumina a fost bine tolerată, însă dovezile nu sunt suficiente pentru a recomanda această substanță ca tratament anticancerigen.

Specialiștii subliniază că, deși rezultatele preliminare sunt promițătoare, nu există dovezi clare că turmericul sau curcumina pot preveni sau trata cancerul la oameni.

Ce recomandă specialiștii și ce urmează

Consumul moderat de turmeric în alimentație este considerat sigur, însă nu trebuie să ne bazăm pe el ca pe un tratament împotriva cancerului. „Nu există dovezi că poate vindeca cancerul”, subliniază reprezentanții Cancer Research UK.

Cercetătorii continuă să testeze noi formulări de curcumină și posibile combinații cu alte tratamente, pentru a crește eficiența acesteia. Până la apariția unor rezultate clare, este esențial să nu renunțăm la terapiile recomandate de medici în favoarea suplimentelor promovate online.

Turmericul rămâne un condiment valoros pentru sănătate, dar rolul său în tratamentul cancerului nu este dovedit științific. Deciziile legate de sănătate ar trebui luate doar pe baza sfaturilor medicale și a rezultatelor cercetărilor solide.