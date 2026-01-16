Turismul UE, record în 2025. România, printre excepții

Sectorul turistic din Uniunea Europeană a atins un nou record în 2025, când numărul total al nopților petrecute în structurile de cazare a ajuns la un nivel fără precedent. Datele preliminare publicate de Eurostat, biroul de statistică al UE, arată că România se numără printre puținele state membre care au înregistrat o scădere, în contrast cu tendința generală de creștere.

Nivel istoric al cazărilor în Uniunea Europeană

În 2025, numărul total al nopților petrecute în unitățile de cazare turistică a ajuns la 3,08 miliarde. Cifra marchează o creștere cu 61,5 milioane față de anul 2024. Statisticile publicate de Eurostat, citate de Mediafax, includ toate tipurile de structuri de primire, de la hoteluri și pensiuni la campinguri și locuințe închiriate pe termen scurt. Revenirea fluxurilor de vizitatori străini a alimentat această evoluție. Dinamica a fost însă inegală, fiind influențată de preferințele de călătorie și de performanțele economice regionale.

Turiștii internaționali, principalul motor al creșterii

Creșterea a fost susținută în principal de vizitatorii internaționali, care au generat cu 46,1 milioane de nopți de cazare mai mult în 2025 decât în 2024. Această evoluție indică o atractivitate sporită a destinațiilor europene la nivel global. Contribuția turiștilor autohtoni, din interiorul Uniunii Europene, a fost mai redusă, cu un plus de 15,4 milioane de nopți. Decalajul arată că, deși turismul intern este o componentă stabilă, expansiunea sectorului a fost dependentă de vizitatorii străini.

Structura cazărilor: Hotelurile rămân în topul preferințelor

Hotelurile și unitățile similare au rămas cea mai populară opțiune de cazare, atrăgând 1,9 miliarde de înnoptări, ceea ce reprezintă 63% din totalul la nivelul UE. Pe locul al doilea s-au situat locuințele de vacanță și alte unități pentru șederi scurte, care au însumat 743 de milioane de nopți (24% din piață). Campingurile au completat clasamentul, cu 413 milioane de nopți înregistrate, echivalentul a 13% din total.

Performanțe diferite între statele membre

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri ale numărului de nopți de cazare în 2025, comparativ cu anul anterior. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în Malta, cu o creștere de 10%, urmată de Polonia, cu 7%. Letonia a raportat, la rândul său, o majorare de 6% a numărului de înnoptări, ilustrând tendința generală de expansiune a turismului european.

România și Irlanda, excepțiile de la tendința europeană

Spre deosebire de evoluția pozitivă din majoritatea țărilor UE, România a consemnat o scădere de 1% a numărului de nopți de cazare în 2025 față de 2024. Această performanță plasează țara printre puținele care nu au capitalizat pe fondul trendului ascendent. O situație similară a fost raportată în Irlanda, unde s-a înregistrat un declin mai accentuat, de 2%. Datele Eurostat constată aceste evoluții contrare tendinței majoritare, fără a oferi o explicație pentru scăderile înregistrate.