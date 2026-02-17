18 februarie , 2026

Ultimele articole

 

AcasăSANATATETurism medical de 20 mil. €. O clinică din București atrage pacienți...

Turism medical de 20 mil. €. O clinică din București atrage pacienți din SUA pentru implant de păr

Autor - Lavinia Ciofu
102
2 min.

Turismul medical din România a generat cheltuieli de peste 20 de milioane de euro în 2024, iar procedurile de implant de păr rămân printre cele mai căutate. O clinică din București a reușit să atragă pacienți nu doar din Uniunea Europeană, ci și din Statele Unite și Canada.

Potrivit Adevărul, costurile atractive sunt un factor cheie atât pentru străini, cât și pentru românii care lucrează peste hotare. Unele clinici oferă chiar și posibilitatea de a plăti în rate, făcând intervențiile și mai accesibile.

Ce tehnică specială este folosită în România?

Pe nișa implanturilor de păr, România concurează direct cu Turcia. O clinică din Capitală, Dr. Felix Hair Implant, propune o metodă considerată sigură și cu recuperare ușoară, denumită Q-FUE. Tehnica presupune mai multă muncă manuală, dar cu un rezultat final mulțumitor.

Medicul extrage foliculi de păr din zona cefei pacientului și îi implantează manual în zonele afectate de căderea părului. Timpul de execuție este mai puțin important decât aspectul final. În cazuri excepționale, când recoltarea din zona occipitală nu este posibilă, clinica poate apela la un donator compatibil. Conform paginii oficiale a clinicii, numeroase persoane publice au apelat la serviciile lor.

Citeste si:  Tot ce trebuie sa stii despre caderea parului pentru a evita aceasta problema

Alopecia, o problemă tot mai des întâlnită la tineri

Incidența cazurilor de alopecie este în creștere și afectează tot mai mulți tineri. Dacă în trecut căderea părului era asociată cu înaintarea în vârstă, acum cauzele sunt diverse: stresul cronic, afecțiuni hormonale sau de altă natură. Acestea pot duce la pierderea ireversibilă a părului, la apariția de goluri pe scalp și, în final, la chelie.

Un factor îngrijorător este stresul, peste 70% dintre persoanele cu alopecie punând această problemă pe seama lui. În unele situații, cum ar fi cauzele autoimune sau ereditare, alopecia nu poate fi prevenită. Faptul că procedura de implant de păr este solicitată frecvent de pacienți tineri, cu vârste de până în 40 de ani, subliniază amploarea fenomenului.

Informații esențiale despre procedura de implant

Pentru cei care iau în considerare o astfel de intervenție, există câteva detalii importante. O procedură de implant de păr durează, estimativ, între 6 și 10 ore. În acest interval, medicul extrage foliculii și îi implantează în zonele necesare.

Intervenția este una chirurgicală și se efectuează sub anestezie, astfel că pacientul nu simte durere. După operație, zona rămâne sensibilă până la refacerea completă. Nu este întotdeauna necesară tunderea sau raderea părului în prealabil, medicul fiind cel care recomandă varianta optimă pentru fiecare caz. Rezultatele finale devin vizibile în câteva luni.

Articolul precedent
Atac terorist la concertul Taylor Swift. Un tânăr de 21 de ani riscă 20 de ani de închisoare
Articolul următor
Cât economisești lunar dacă alegi doar mărci proprii. Comparație pe 10 produse
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Alb ca laptele, alb ca faianța – albirea profesională,...

Toată lumea asociază ideea de dantură sănătoasă cu dinții perfecți, drepți, dar și albi. După ce te-ai asigurat că dinții sunt tratați corect, curățați,...

15 ani de la criza E.coli: Cum a falimentat...

O bacterie. Haos în Europa. Săptămâni la rând, salata a devenit tabu, iar un continent întreg privea cu teamă o legumă banală, castravetele, transformat...

Studiu șoc: Zgomotul alb îți fură 19 min. de...

Milioane de oameni îl folosesc. Adorm cu el în căști, convinși că îi ajută. Adevărul? E brutal. Acel „zgomot alb”, omniprezent pe YouTube și...

Spray-ul de slăbit din 2028: China atacă monopolul Wegovy...

Bătălia pentru piața medicamentelor de slăbit e mai aprigă ca niciodată. Am avut injecții care au cucerit lumea, apoi au venit pastilele. Acum, o...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media