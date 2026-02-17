Turism medical de 20 mil. €. O clinică din București atrage pacienți din SUA pentru implant de păr

Turismul medical din România a generat cheltuieli de peste 20 de milioane de euro în 2024, iar procedurile de implant de păr rămân printre cele mai căutate. O clinică din București a reușit să atragă pacienți nu doar din Uniunea Europeană, ci și din Statele Unite și Canada.

Potrivit Adevărul, costurile atractive sunt un factor cheie atât pentru străini, cât și pentru românii care lucrează peste hotare. Unele clinici oferă chiar și posibilitatea de a plăti în rate, făcând intervențiile și mai accesibile.

Ce tehnică specială este folosită în România?

Pe nișa implanturilor de păr, România concurează direct cu Turcia. O clinică din Capitală, Dr. Felix Hair Implant, propune o metodă considerată sigură și cu recuperare ușoară, denumită Q-FUE. Tehnica presupune mai multă muncă manuală, dar cu un rezultat final mulțumitor.

Medicul extrage foliculi de păr din zona cefei pacientului și îi implantează manual în zonele afectate de căderea părului. Timpul de execuție este mai puțin important decât aspectul final. În cazuri excepționale, când recoltarea din zona occipitală nu este posibilă, clinica poate apela la un donator compatibil. Conform paginii oficiale a clinicii, numeroase persoane publice au apelat la serviciile lor.

Alopecia, o problemă tot mai des întâlnită la tineri

Incidența cazurilor de alopecie este în creștere și afectează tot mai mulți tineri. Dacă în trecut căderea părului era asociată cu înaintarea în vârstă, acum cauzele sunt diverse: stresul cronic, afecțiuni hormonale sau de altă natură. Acestea pot duce la pierderea ireversibilă a părului, la apariția de goluri pe scalp și, în final, la chelie.

Un factor îngrijorător este stresul, peste 70% dintre persoanele cu alopecie punând această problemă pe seama lui. În unele situații, cum ar fi cauzele autoimune sau ereditare, alopecia nu poate fi prevenită. Faptul că procedura de implant de păr este solicitată frecvent de pacienți tineri, cu vârste de până în 40 de ani, subliniază amploarea fenomenului.

Informații esențiale despre procedura de implant

Pentru cei care iau în considerare o astfel de intervenție, există câteva detalii importante. O procedură de implant de păr durează, estimativ, între 6 și 10 ore. În acest interval, medicul extrage foliculii și îi implantează în zonele necesare.

Intervenția este una chirurgicală și se efectuează sub anestezie, astfel că pacientul nu simte durere. După operație, zona rămâne sensibilă până la refacerea completă. Nu este întotdeauna necesară tunderea sau raderea părului în prealabil, medicul fiind cel care recomandă varianta optimă pentru fiecare caz. Rezultatele finale devin vizibile în câteva luni.