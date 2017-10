Scapa de firele albe de par si recapata culoarea ta naturala

Aparitia firelor de par albe este cauzata de acumularea de apa oxigenata ca si rezultat al deteriorarii foliculilor de par. Toate celulele de par sunt compuse dintr-o cantitate mica de apa oxigenata.

Decolorarea parului din profunzime te va scapa de parul alb. Exista remedii pe care le poti realiza acasa pentru firele de par albe, enumerate mai jos.

Amestec cu ulei de seminte de in

Semintele de in sunt foarte populare in medicina alternativa. Sunt folosite in general pentru a trata firele albe.

Cum se face:

– Combina 3 catei de usturoi cu sucul de la 4 lamai de dimensiuni medii. Amesteca toate ingredientele.

– Dupa aceea adauga 200 de grame de ulei de seminte de in si 1 kilogram de miere in amestec. Amesteca-le bine cu ajutorul unui blender.

– Dupa ce ai terminat, transfera amestecul intr-un castron. Acopera etans castronul cu ajutorul unui capac. Tine amestecul la frigider peste noapte.

– Ia cel putin o lingura din acest amestec cu 30 de minute inainte de masa. Foloseste o lingura de lemn.

– In mod ideal acest amestec trebuie consumat de 3 ori pe zi inaintea meselor principale.

Suc de ceapa

Consumul sucului de ceapa poate reduce aparitia firelor de par albe. Pune suc de ceapa concentrat pe scalp si maseaza-te timp de cateva minute. Lasa sucul de ceapa sa patrunda in scalp timp de o ora. Dupa aceea poti adauga cateva picaturi de zeama de lamaie in sucul de ceapa. Urmeaza aceeasi procedura ca si inainte. Aplica amestecul direct pe scalp. Repeta procedeul in fiecare zi timp de cateva saptamani sau pana ce observi rezultate pozitive.