De ce nu este bine sa-ti coafezi parul cand este ud!

O greseala comuna in randul femeilor, in materie de par, este atunci cand se spala pe cap si nu au rabdare sa se usuce complet inainte de a se coafa.

Parul ud este mult mai delicat si se rupe cu usurinta. Nu crezi? Poti experimenta singura, urmatoarea data cand te speli pe cap.

Alege un fir de par si incearca sa-l rupi, vei vedea ca se rupe mult mai usor atunci cand este ud, in comparatie cu parul uscat complet.

Instrumentele care degaja caldura, precum placa de par, peria electrica, ondulatorul, fac apa sa se evapore rapid, iar asta duce la agresarea si ruperea podoabei capilare.

Mai mult decat atat, aparatele de coafat “prajesc” la propriu parul si din acest motiv trebuie sa aveti mare grija cum le folositi.

Pentru evitarea problemelor, specialistii in styling recomanda sa lasati parul sa se usuce in mod natural inainte de pieptanare si coafare, eventual sa folositi si diverse uleiuri si tratamente cu protectie termica, iar din cand in cand o cura de hidratare, folosind diverse masti de par.