Cum trebuie sa iti ingrijesti parul toamna. 7 sfaturi extrem de practice!

Daca vara, parul are de suferit din cauza soarelui puternic sau a apei cu clor din piscina, nici in sezonul rece nu este ocolit de necazuri. Schimbarile hormonale din organism, dar si temperaturile tot mai scazute il fac mult mai fragil. Iata cum trebuie sa il ingrijesti!

1. Tunde-i varfurile

L-ai coafat peste vara in fel si chip, iar cantitatea uriasa de produse de styling folosite au dus la degradarea podoabei capilare. Ca sa ii redai aspectul sanatos, pentru inceput scurteaza-l cu unu-doi centimetri, tunzandu-i varfurile tocite.

2. Foloseste sampon special

Odata cu scaderea temperaturilor, si in organismul nostru se petrec schimbari, iar acestea influenteaza supletea si elasticitatea parului. Ca sa eviti caderea sau ruperea firelor de par, foloseste la spalare un sampon special, pe baza de plante. Gasesti o gama variata in farmacii sau in magazinele cu produse naturiste.