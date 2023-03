Cum sa-ti prepari acasa balsam! Retetele pe care trebuie sa le incerci pentru un par fabulos

Sa ai un par frumos si stralucitor nu e complicat, mai ales daca esti dispusa sa incerci cateva retete simple, pe care le poti prepara acasa.

Masca de par cu gabenus de ou si miere

Daca parul tau este degradat, atunci e musai sa incerci aceasta masca cu galbenus de ou, ulei de masline si miere. Amesteca un galbenus de ou, trei linguri de miere si trei linguri de masline.

Bate galbenusul de ou bine intr-un recipient, adauga uleiul de masline si amesteca bine. La final, toarna si mierea si continua sa amesteci usor, pana se formeaza o pasta omogena. Aplica pe parul uscat si intinde prin miscari circulare. Dupa 20 de minute, spala-te pe cap cu apa calduta, apoi cu produsele pe care le folosesti in mod obisnuit.

Masca de par pentru par cret

Daca ai parul cret si ti se pare complicat sa-l tii sub control, ei bine foloseste o masca preparata in casa. Amesteca doua linguri de miere cu putin ulei de cocos, dupa care aplica pasta obtinuta pe par. Las-o sa actioneze 20 minute. Pentru a o indeparta, spala-te bine cu sampon si nu uita sa aplici balsam.

Masca de par pentru par blond

In cazul in care parul tau este blond si deteriorat, atunci este musai sa incerci aceasta masca. Asadar, amesteca 30 de ml de ulei de ricin, 10 ml de vitamina A uleioasa, 30 de capsule de vitamina E si sucul de la o jumatate de lamaie. Amesteca bine ingredientele, taie capsulele de vitamina E, dupa care aplica masca si las-o sa actioneze timp de o ora. La final, samponeaza ca de obicei si clateste in profunzime.